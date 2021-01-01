شرب القهوة يجعلك أكثر عرضة للدغات الناموس



الناموس الناموس

من منا يستطيع تحمل لدغات البعوض، تلك الحشرة الصغيرة، مصدر إزعاج للكثيريين، وتتسبب في انتفاخ الجلد والحكة في مكان للدغة. عادة ما يزول النتوء من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، إلا انه قد تسبب للبعض، منطقة كبيرة من التورم والوجع والاحمرار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض أنواع البعوض أن تنقل أمراضا مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك في أجزاء كثيرة من العالم.



وفقًا لـ«سبوتنيك»، بالإضافة إلى لون الملابس التي يرتديها المرء ودرجة حرارة جسمه، فقد ثبت الآن أن الروائح الفردية من أنفاسه وجلده هي التي تدفع البعوض إلى لدغه.



ونظرا لأن ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على تنفسك وميكروبيوم الجلد، تقترح دراسات جديدة أن تغيير ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على جاذبيتك للحشرات المزعجة.

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من المعروف أن جسم الإنسان ينتج أكثر من 350 مركبا عضويا متطايرا مختلفا. من بين هذه المركبات العضوية المتطايرة، ينجذب البعوض إلى البعض أكثر من الآخر.وتشمل بعض المركبات العضوية المتطايرة التي تمت دراستها والتي تجذب البعوض ثاني أكسيد الكربون وحمض اللبنيك «المنتج أثناء التمرين» والأسيتون «الذي يتم إطلاقه في الحالة الكيتونية» والأمونيا والمركبات العضوية الأخرى التي ينتجها الإنسان.ومن أبرز العوامل الغذائية التي قد تزيد من جاذبيتك للبعوض هي : القهوة والكافيينذكرت إحدى الدراسات الحديثة أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض.ويزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى أجسام أكثر دفئا.في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.ومع انتشار المزيد من الأبحاث، هناك ممارسات صحية أساسية يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل جاذبيتك للبعوض.حافظ على بشرتك نظيفة وبعد التمرين، حاول الاستحمام لتجنب التعرق.تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا واحتفظ بالكحول والكافيين تحت السيطرة للمساعدة في تعديل درجة حرارة جسمك والمركبات العضوية المتطايرة التي يتم إنتاجها عن طريق التنفس ومن خلال بشرتك.