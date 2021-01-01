أمطار في مرسى مطروح.. وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%

سقطت أمطار على مدينة مرسى مطروح في عدة مناطق سكنية وعلى منطقة الكورنيش، منذ قليل، في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، ووجود نشاط للرياح، وعدم استقرار حالة البحر على مدار الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار توقعات بسقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، طبقا لتوقعات لهيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
طقس الأربعاء في مطروح
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، الأربعاء وتوقعت بسقوط أمطار بنسبة 30% على المناطق والمدن المطلة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ونشاط الرياح، ووجود غيوم.
طقس وجه بحري والسواحل الشرقية وسيناء
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم من خلال صفحتها الرسمية أن السواحل الشمالية الشرقية ومنطقة الوجه البحري، ووسط سيناء تنشط بها الرياح، مع وجود غيوم، وتوقعات بسقوط الأمطار بنسبة 30%، بينما منطقة جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد طقس مشمس، ونشاط الرياح.
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