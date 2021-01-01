طريقة عمل كفتة مشوية أحلى من الجاهزة



طريقة عمل كفتة مشوية طريقة عمل كفتة مشوية



كفتة مشوية من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات والمطاعم.



قدّمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة مشوية بأسهل الخطوات.





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مقادير كفتة مشوية3/4 كيلو لحمة مفرومة ناعمربع كيلو دهن1 ملعقة كبيرة بيكنج باودرنصف كوب بقدونس1 بصلربع كوب نشاملح و فلفل1 ملعقة كبيرة بهارات لحمةاسياخ خشبيةقطعة فحمسلطة طحينة للتقديمخبز للتقديمطريقة تحضير كفتة مشويةفي وعاء نضع اللحمة مع الدهن المفروم، البقدونس المفروم، بصل مفروم و معصور من الماء، بيكنج باودر، النشا و نتبل بالملح، فلفل و البهارات و نعجنهم سويا جيدا حتى يتجانسوا تماما ثم نطحنهم في محضرة الطعام حتى يتجانسواندخل الكفتة للثلاجة حتى تهدأ و تتماسكننقع الأسياخ بالماء ثم نبدأ بشك الكفتة (نبلل يدنا في ماء البصل)