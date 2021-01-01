تفاصيل .. انتحار رجل أعمال في القاهرة الجديدة بسبب كثرة الديون

أقدم رجل أعمال على التخلص من حياته، بمنطقة القاهرة الجديدة في مصر بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه في أحد الكومبوندات الشهيرة.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، "بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري، ملقاة داخل شقة سكنية في كومبوند شهير بـ القاهرة الجديدة".
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، "رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وعثرت على الجثة ملقاة على الأرض، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق".
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