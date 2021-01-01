تداول فيديو لحظة انسحاب سامح شكري من اجتماع للجامعة العربية



سامح شكري سامح شكري



انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من جلسة افتتاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ولايتها لرئاسة الدورة الجديدة للمجلس 158 خلفا للبنان، في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.



من جهتها، علقت المنقوش، على مغادرة سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

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وقالت المنقوش للصحفيين أنها "تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه"، مؤكدة أن "حضورها مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس".https://twitter.com/i/status/1567163526950658049