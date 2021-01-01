مدارس المتفوقين .. موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة المقبولين



مدارس المتفوقين مدارس المتفوقين



تصدرت نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، مواقع البحث المختلفة وذلك من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 والمتقدمين لمدارس (stem) للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، والذين ينتظرون نتيجة قبولهم في تلك المدارس.



وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «دار الهلال » كل ما يتعلق بشأن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022.



موعد اعلان النتيجة

قد يعجبك أيضا...

سيتم إعلان نتيجة امتحان المقبولين بمدارس المتفوقين 2022 خلال الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى من يرغب من الطلاب الذين أدوا اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem» معرفة النتيجة، عليه متابعة الموقع الرسمي للوزارة.وبعد معرفة نتيجة القبول يتم طباعة إشعار نتيجة القبول للتقدم بها لإدارة المدرسة المقبول بها لاستلام خطاب معتمد لسحب ملفه من مدرسته الثانوية، واستكمال باقي إجراءات الالتحاق، كما يكون أمام الطالب فرصة أسبوعين بعد إعلان النتيجة لدفع المصروفات الدراسية، بحسب المصدر.إقرأ أيضا:بعد انتهاء التقديم.. موعد وتفاصيل اختبارات القبول بمدارس المتفوقينخطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقينيمكن للطلاب المتقدمين معرفة نتائج قبولهم في اختبارات مدارس STEM للمتفوقين من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، وذلك باتباع الخطوات التالية:- في البداية يجب الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM.- بعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس.- يجب كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.- بعدها يتم تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.- إدخال الرقم القومي للطالب.- تحديد التخصص الراغب في دراسته.- الضغط على كلمة «استعلام».- ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.