سقوط جسر جديد أثناء قص شريط الافتتاح بالكونغو|فيديو



سقوط جسر بالكونغو سقوط جسر بالكونغو



كان الجميع يقف للاحتفاء بـ افتتاح الجسر الجديد بعد أن سنوات طويلة عانى فيها الجسر من الهلاك والدمار، ولكن لم يكتب لـ شعب الكونغو أن يمشوا على هذا الجسر فبمجرد قص شريط الافتتاح ووضعت أولى الخطوات على الجسر انهار كل شيء وسقط الجسر بمن عليه من المسئولين.



فرحة إصلاح لم يكتمل

أقدمت "هورلين باديلا" على التبرع لـ إعادة تأسيس جسر المشاة الخرساني فوق نهر صغير في جزء من عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.



بعد أن استخدمت المقص لـ قص الشريط، شوهدت في مقطع فيديو وهي تمسك بيأس بياقة سترة لشخصية مرموقة أخرى لتجنب السقوط في الماء.

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من الهتاف إلى الصراخفي اللقطات التي تمت مشاركتها على نطاق واسع ، يمكن سماع هتافات تتحول إلى صرخات قلق بينما يندفع الناس إلى الأمام لإنقاذ أولئك الذين علقوا في الماء.ليس من الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب بجروح خطيرة، بينما يكشف مقطع الفيديو أن الخرسانة قد انقطعت في المنتصف وأن الجسر المكسور شكل بعد ذلك شكل V بينما كانت أجزاء منه تقع في النهر.يُعتقد أن الجسر الجديد قد تم بناؤه من قبل أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة وأخطأوا في تقدير كمية الأسمنت المطلوبة في الخرسانة لجعلها قوية بدرجة كافية، فبعد لحظات كانت أنقاض الجسر ملقاة في الماء.تجديد بـ التبرعاتدعمت السيدة باديلا ، وجمعيتها الخيرية المسماة DJCEP ، بناء الجسر في حي مونت نجفولا في كينشاسا بعد أن رأت الحالة السيئة للحالة التي كانت تستخدم من قبل.وأوضحت خلال خطابها الذي سبق حادث الافتتاح المأساوي:"هذه الجمعية الخيرية ليست لي وحدي ، ولكن لأمهاتي وكبار السن ، وأولئك الذين هم أصغر مني ومن هم في سن آبائي".