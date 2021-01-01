

باستا بقطع اللحم باستا بقطع اللحم



تعتبر طريقة عمل باستا بقطع اللحم من الأكلات الإيطالية اللذيذة التي يحبها الجميع كبار وصغار، وهي من الوصفات التي تتمتع بطعم شهي وصحي ويمكن تقديمها كوجبة بسية على العشاء، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.





قدم الشيف جو برزة طريقة عمل باستا بقطع اللحم، وهي إحدى وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في أقل من 25 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لشخص واحد على الأقل، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



مقادير طريقة عمل باستا بقطع اللحم :

50 جرام مكرونة

75 جرام لحم بقري مجفف

60 جرام فطر

40 جرام زيت زيتون

لتر ونصف ماء

بصلة

فصوص ثوم

كوب كريم الطازج

ملح وبهار

جبن بارميزان

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طريقة عمل باستا بقطع اللحم :- نفرم البصل ونقطع الفطر واللحم مكعبات- نحضر مقلاة ويضاف زيت الزيتون ونقوم بقلي البصل حتى يذبل.- يضاف الفطر والثوم المفروم، ثم يضاف اللحم المجفف، ونقلبه جيدا، ويضاف الكريم وجبنة البارميزان ورشة ملح وبهار.- نقوم بإضافة الباستا المسلوقة على قطع اللحم، ويضاف القليل من البارميزان، ثم تقدم الباستا بقطع اللحم.