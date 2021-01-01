طبيب يوضح .. فوائد الثلج للعين



فوائد الثلج للعين فوائد الثلج للعين





يمكن علاج بعض أمراض العيون في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، بالاعتماد على قائمة من الطرق الطبيعية، يتصدرها الثلج أو الكمادات الباردة.



في هذا الصدد، أكد الدكتور أميز حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، أن الثلج يمثل أهمية كبيرة لصحة العين، حيث يلعب دورًا كبيرًا في علاجها من بعض المشكلات.

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فوائد الثلج للعينوحدد حمزة فوائد الثلج للعين فيما يلي:- تخفيف تورم العين.- تقليل حكة العين.- تهدئة احمرار والتهاب العين.- تسكين ألم العين.- إراحة العين من آثار الإجهاد.- تنظيف العين من الأتربة والشوائب.قد يهمك: مكعبات الثلج على البشرةوبحسب موقع "WebMD"، أظهرت دراسة أجريت عام 2013، أن مكعبات الثلج تعادل فعالية الدموع الاصطناعية في علاج جفاف العين.علاوة على ذلك، يقدم الثلج فائدة تجميلية غير متوقعة للعين، حيث يساهم في التخلص من الهالات السوداء التي تنتج عن العديد من الأسباب، مثل الشيخوخة والتدخين وقلة النوم.قد يهمك أيضًا: 4 طرق فعالة للتخلص من الهالات السوداء تحت العينكيفية استخدام الثلج للعينوأوصى حمزة بوضح الثلج في قماشة نظيفة أو كيس بلاستيك غير قابل للتسريب قبل تطبيقه على العين، مشيرًا إلى أهمية غسلها بالماء الجاري في البداية، ثم ترك الكمادات الباردة عليها لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، لضمان الحصول على الفوائد السابقة.