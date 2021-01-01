طبيب يجيب .. هل يمكن إصابة الأطفال بالمياه البيضاء؟



إصابة الأطفال بالمياه البيضاء إصابة الأطفال بالمياه البيضاء



هناك اعتقاد شائع يفيد بأن الإصابة بالمياه البيضاء أو إعتام عدسة العين على كبار السن فقط، وهذا غير صحيح، بل من الممكن أن يصاب بها الأطفال أيضًا.



أسباب المياه البيضاء عند الأطفال

وهذا ما أكده الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، موضحًا أن العامل الوراثي من الأسباب الرئيسية لولادة أطفال يعانون من المياه البيضاء، وتعرف باسم "إعتام عدسة العين الخلقي".



ويحدث إعتام عدسة العين الخلقي، عندما ينتقل جين معين من الأم أو الأب إلى الجنين، يتسبب في عدم نمو عدسة العين بشكل صحيح، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.

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قد يهمك: منها مرضى السكري.. فئات أكثر عرضة للإصابة بالمياه البيضاءوأوضحت الهيئة البريطانية أن إعتام عدسة العين الخلقي قد يحدث للأطفال بسبب إصابة الأم بأنواع من العدوى خلال فترة الحمل، أبرزها:- الحصبة الألمانية.- داء المقوسات.- الفيروس المضخم للخلايا.- الجدري المائي.- فيروس الهربس البسيط.قد يهمك أيضًا: متى تستدعي المياه البيضاء التدخل الجراحي؟بينما إعتام عدسة العين الذي يصيب الأطفال بعد الولادة، أكدت أن حدوثه يرتبط بالأسباب التالية:- الجالاكتوزيميا: حالة مرضية تجعل الجسم غير قادرًا على تكسير سكر الجالاكتوز، الذي يحصل عليه الطفل بشكل رئيسي من اللاكتوز.- السكري.- داء المقارز: عدوى طفيلية نادرة تنتقل من الحيوانات إلى البشر عبر البراز.وأشار حمزة إلى سبب آخر للمياه البيضاء المكتسبة ، ألا وهو إصابات العين التي قد يتعرض لها الطفل أثناء لعبه مع أقرانه أو ممارسة بعض الرياضات أو بعد الجراحات.أعراض المياه البيضاء عند الأطفالوحدد استشاري طب وجراحة العيون أعراض المياه البيضاء عند الأطفال في بعض العلامات، وتشمل:- ضعف النظر أو الرؤية الضبابية.- صعوبة الرؤية ليلًا "العمى الليلي".- حساسية الضوء.- صعوبة التركيز.- تشوه شكل عدسة العين.اقرأ أيضًا: متى تستدعي المياه البيضاء التدخل الجراحي؟علاج المياه البيضاء عند الأطفالونوه بان علاج المياه البيضاء عند الأطفال لا يختلف عن البالغين، إذ يتمثل في إجراء عملية جراحية، لاستبدال العدسة المصابة بأخرى جديدة، بشرط أن يكون الطفل تجاوز عمر الـ5 سنوات.طرق وقاية الأطفال من المياه البيضاءواختتم حمزة حديثه بتوصية الأمهات باتباع مجموعة من الإرشادات، لحماية أطفالهن من الإصابة بالمياه البيضاء، أهمها:- عدم إهمال علاج إصابات العين.- ارتداء نظارة شمسية قبل الخروج من المنزل صباحًا.- الابتعاد عن المدخنين.- فحص العين بشكل دوري.