بدون علاج .. ماذا يحدث إذا تركت حصوات المرارة



حصوات المرارة حصوات المرارة



تحتاج حصوات المرارة إلى العلاج الفوري، سواء الدوائي أو الجراحي، لأن إهمالها قد يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات خطيرة.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" مضاعفات حصوات المرارة، وفقًا لموقع "WebMD" وهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.



متى تكون حصوات المرارة خطيرة؟

تصبح حضوات المرارة خطيرة إذا تسببت في انسداد القنوات الصفرارية أو انتقلت إلى جزء آخر من الجهاز الهضمي، مثل الكبد والبنكرياس.

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قد يهمك: متى تستدعي حصوات المرارة التدخل الجراحي؟مضاعفات حصوات المرارة1- التهاب المرارةيؤدي انسداد القنوات الصفرارية بالحصوات الدهنية إلى تراكم مادة الصفراء داخل المرارة، مما يؤدي إلى إصابتها بالتهاب شديد، يتسبب في المعاناة من الأعراض التالية:- ألم في الجزء العلوي من البطن يستمر لأكثر من 5 ساعات.- ارتفاع حرارة الجسم.- سرعة ضربات القلب.قد يهمك أيضًا: علامات تنذر بالإصابة بالتهاب المرارة.. إليك الأسباب والعلاج2- اليرقانقد يعاني مريض حصوات المرارة من اليرقان، أي اصفرار الجلد أو بياض العين أو البول أو البراز، في حال انتقال الحصوة إلى القنوات الصفراوية وإعاقتها لتدفق الصفراء.3- التهاب القنوات الصفراويةعندما تتعرض القنوات الصفراوية للانسداد، تصبح أكثر عرضة للعدوى البكتيرية، التي تهددها بالإصابة بالالتهاب، يطلق عليه اسم "التهاب الأقنية الحاد".ويمكن لمريض حصوات المرارة اكتشاف إصابته بالتهاب الأقنية الصفراوية الحادة من خلال بعض الأعراض، وتشمل:- ألم في الجزء العلوي من البطن، يمتد تأثيره إلى الكتف.- ارتفاع حرارة الجسم.- القشعريرة.- الارتباك.- حكة الجلد.- الإعياء.4- التهاب البنكرياس الحاديحدث هذا المرض لمرضى حصوات المرارة، عندما تسد الحصوة فتحة البنكرياس، مما يتسبب في التهابها، ومن ثم الشعور بألم في منتصف الجزء العلوي من البطن، ينتقل إلى الظهر ويزداد حدة بعد تناول الطعام ويقل نسبيًا عند الانحناء للأمام.وهناك أعراض أخرى للالتهاب البنكرياس الحاد يجب على مرضى حصوات المرارة الانتباه إليها جيدًا، أبرزها:- الإسهال.- فقدان الشهية.- ارتفاع حرارة الجسم.5- سرطان المرارةمن المضاعفات النادرة والخطيرة لحصوات المرارة، يزداد خطر الإصابة به عندما يتوافر لدى المريض عاملين، هما:- التاريخ العائلي مع سرطان المرارة- ارتفاع الكالسيوم في المرارة.6- انسداد الأمعاءيمكن انتقال حصوات المرارة عبر الناسور إلى الأمعاء، مما يؤدي إلى انسدادها، وتظهر الأعراض على هيئة:- ألم البطن.- الإمساك.- انتفاخ البطن.قد يهمك: للوقاية من انسداد الأمعاء.. نصائح مهمة عليك اتباعهاطرق الوقاية من حصوات المرارةيمكن الوقاية من حصوات المرارة عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:- اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والدهون الجيدة.- تناول ثلاث وجبات يوميًا.- الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة في المعجنات والحلوى.- التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.- تجنب فقدان الوزن بشكل مفاجئ.- ممارسة الرياضة بانتظام.