آخر موعد لتعديل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة



تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة



شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، بحث طلاب الثانوية العامة عن كل ما يخص المرحلة الثالثة لتنسيق العام الدراسي الجديد بالجامعات 2022\2023.



وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين بكتابة رغباتهم بالمرحلة الأولى والثانية، وطلاب الدور الثاني، والطلاب الحاصلين على 50% فأكثر من طلاب الدور الأول، يوم السبت الماضي والموافق 3 سبتمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، ليستمر تنسيق المرحلة مدة 5 أيام لإتاحة الفرصة للطلاب لتعديل رغباتهم.



ويمكن للطلاب التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة من هنا

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وينشر "مصراوي" خطوات مهمة يجب اتباعها لكتابة الرغبات بشكل صحيح، وجاءت كالاتي:1- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.2- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.3- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.4- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.5- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.6- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.7- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.8- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.9- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.10- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.