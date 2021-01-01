إعلانه خلال أيام .. ننشر ملامح تغيير المناهج المقررة لرابعة ابتدائي

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق العام الدارسي الجديد 2022/2023، المقرر يوم 1 أكتوبر المقبل 2022.



وبعد تولي الدكتور رضا حجازي، منصب وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن استمرارية نظام التعليم الجديد، ولكن أجرى العديد من التعديلات في بعض آليات التنفيذ، ومن ضمن هذه التعديلات جاءت في مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

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وقررت وزارة التربية والتعليم، تخفيف منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بما لا يخالف فلسفة التعليم أو التطوير.ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن التخفيف أو التعديل بمنهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي لا يشمل الحذف ولكن سيكون هناك أكثر من 5 إلى 10 دروس للاطلاع فقط.وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المواد التي سيتم تحديد دروس للإطلاع بها ستكون في في المواد الثقيلة على الطلاب مثل الرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم.وفي ذات السياق، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023، وتم عقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائى في تخصصات العلوم والرياضيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن، ومعلمى وموجهى الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة سلاح التلميذ، وتخصصات اللغة العربية والقيم بالتعاون مع شركة نهضة مصر.وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، أن التدريب بدأ فى الفترة من ( 5 سبتمبر وينتهى فى 24 سبتمبر) لعدد (5000) معلم وموجه، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي، حيث تسعي الوزارة نحو تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2.0 بما يحقق التطور المنشود.?