نصيحة .. لا تتجاهل التورم المؤلم في مفاصلك



التورم المؤلم في مفاصلك التورم المؤلم في مفاصلك



يعتبر التورم في المفاصل أمرا مزعجا لأي شخص، لذلك لا يجب تجنبه أو تجاهله، لأنه قد يكشف عن مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع نسبة حمض البوليك في الجسم، مما يؤذي مفاصله.



ووفقا لموقع timesofindia ، فإن معظم الحالات التي تحتوي على مستويات أعلى من حمض البوليك لا تظهر عليها أعراض، ولا يمكن اكتشاف الأمر إلا من خلال الاختبارات التشخيصية .



لماذا ارتفاع حمض البوليك خطير؟

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"حمض اليوريك أو حمض البوليك هو جزء من وظائف التمثيل الغذائي لدينا، ولكن بسبب التغيرات في نمط الحياة ، وزيادة استخدام بعض الأدوية، فإن المستويات العالية منه أصبحت الآن أمرًا شائعًا.ويسمى ارتفاع مستوى حمض البوليك في الدم فرط حمض يوريك الدم:أحد الأسباب الشائعة لفرط حمض يوريك الدم هو العادات الغذائية، والتي تشمل تناول الكثير من الأسماك، وغيرها من العناصر غير النباتية، والقهوة، والشوكولاتة، وما إلى ذلك، وتشمل الأسباب الأخرى أمراض مثل متلازمة التمثيل الغذائي.متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من العلامات والأعراض، مثل مرض السكري، ومستويات غير طبيعية من الجلوكوز الصائم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وارتفاع مستويات حمض البوليك.علامات خلل في حمض البوليك وأعراض شهيرةلوحظ ارتفاع حمض البوليك في مرضى أمراض الكلى المزمنة، يمكن القول أن ارتفاع حمض البوليك هو مؤشر على وظائف الكلى غير الطبيعية.قد تترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل ويمكن أن تسبب التهاب المفاصل النقرسي الذي يظهر مع تورم مؤلم للمفصل مع احمرار وصعوبة في تحريك المفصل المصاب.يتأثر إصبع القدم الكبير بشكل أساسي ولكن يمكن أيضًا إصابة مفاصل أخرى مثل الكاحل والقدم والركبة وأحيانًا اليد والمعصم .ماذا يمكن أن يحدث إذا تركت الحالة دون علاج؟يمكن أن يسبب ارتفاع حمض البوليك النقرس (المفاصل المؤلمة) أو حصوات حمض البوليك.النقرس هو انتفاخ يتطور بسبب ترسب حمض البوليك في المفاصل، هذا الترسب يسبب التهاب المفاصل الصغيرة، أو مفاصل القدمين، إذا لم يتم علاج النقرس، فإنه يمكن أن يتلف المفاصل ويؤدي إلى تشوهات أخرى.مرض آخر يمكن أن يسببه ارتفاع حمض البوليك هو حصوات حمض البوليك، لا تُرى هذه الحصوات عادةً في الأشعة السينية وتتطلب الكشف عن الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية.إذا كانت هذه الحصوات كبيرة بما يكفي، وتسد مجرى البول، يمكن أن تسبب تلف الكلى، كما أن وجود حصوات أكبر لفترة أطول يمكن أن يسبب تحسس الكلية بالبول.من هو المعرض لخطر تطوير مستويات عالية من حمض البوليك؟الأشخاص الذين لديهم نمط حياة وعادات غذائية غير صحية هم أكثر عرضة للخطر، كما ترفع بعض الأدوية من مستويات حمض اليوريك.إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، أو كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى، فيجب عليك مراقبة مستويات حمض البوليك لديك. يمكن أن تجعلك بعض التشوهات الجينية ونقص الإنزيمات في جسمك عرضة للإصابة بفرط حمض اليوريك في الدم.الاختبارات والتشخيصيمكن إجراء اختبار حمض اليوريك كاختبار دم بشكل شائع، اختبارات حمض اليوريك شائعة في الفحص السنوي.العلاجطالما أن الشخص بدون أعراض، فلا داعي للعلاج، ولكن إذا كان مستوى حمض اليوريك مرتفعًا جدًا، فيجب على المرء أن يقلل من تناول الأسماك والكحول والمواد الغذائية غير النباتية والشوكولاتة وتناول القهوة.دواءان شائعان يصفهما الطبيب هما الوبيورينول وفيبوكسوستات، يجب على المرء أن يكمل دورة هذه الأدوية.هل هناك طرق لمعالجتها بشكل طبيعي؟بصرف النظر عن إدارة السمنة ومرض السكري، هناك بعض الطرق لإدارة مستويات حمض البوليك بشكل طبيعي:اشرب كمية كافية من الماء.التحول إلى نظام غذائي منخفض البيورين.تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين والمشروبات الكحولية وبعض الأسماك والمأكولات البحرية والمحار واللحوم العضوية مثل الكبد والبقول الكاملة والسبانخ والقرنبيط والفطر.تعزيز فيتامين سي في نظامك الغذائيتناولي عصير الكرزما هو حمض البوليك؟حمض اليوريك مركب كيميائي ينتج أثناء تكسير الأحماض النووية (DNA و RNA). في معظم الثدييات، يتحول حمض اليوريك إلى آلانتوين.آلانتوين مادة قابلة للذوبان يمكن إذابتها في الماء، ومع ذلك، مع تطور البشر، فقدوا القدرة على إذابة هذه المادة.ما هي علامات حمض البوليك؟الآلام الشديدة في المفاصل، وتيبس المفاصل، والاحمرار والتورم، وتشوه المفاصل هي بعض علامات ارتفاع مستويات حمض البوليك.