حزب الله : الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية في غور الأردن عملية شجاعة

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص "عملية الأغوار " التي أسفرت عن إصابة 6 حنود إسرائيليين ومدني في غور الأردن.
وفي بيانه، بارك "حزب الله" اللبناني "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية".
وشدد "حزب الله" على أنه "يرى في العملية تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه الغاصب".
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