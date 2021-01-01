حزب الله : الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية في غور الأردن عملية شجاعة



الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية



أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص "عملية الأغوار " التي أسفرت عن إصابة 6 حنود إسرائيليين ومدني في غور الأردن.





وفي بيانه، بارك "حزب الله" اللبناني "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية".



وشدد "حزب الله" على أنه "يرى في العملية ‏تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎".

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وأضاف البيان: "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة، تجسيدا حقيقيا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎".