حزب الله : الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية في غور الأردن عملية شجاعة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حزب الله : الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية في غور الأردن عملية شجاعة

صورة الخبر: الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية
الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية


أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص "عملية الأغوار " التي أسفرت عن إصابة 6 حنود إسرائيليين ومدني في غور الأردن.


وفي بيانه، بارك "حزب الله" اللبناني "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية".

وشدد "حزب الله" على أنه "يرى في العملية ‏تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎".

وأضاف البيان: "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة، تجسيدا حقيقيا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎".

المصدر: المنار

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حزب الله : الهجوم على حافلة جنود إسرائيلية في غور الأردن عملية شجاعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35664

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager