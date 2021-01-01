وزارة الداخلية : تمكنا من الثأر لضباطنا في الصعيد

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صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من تحديد مكان وجود عناصر بؤرة إجرامية متهمين بقتل ضباط شرطة في الأقصر.

ونجحت القوات في استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين، وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا استمرارًا لجهود ملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلي، والمتورطين في واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطي شرطة.

المصدر: القاهرة 24

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