آخر المعلومات بـ Apple Watch Series 8 و Watch Pro و SE 2 قبل حدث اطلاق iPhone 14

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صورة الخبر: Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 8

في غضون ثلاثة أيام، ستعلن شركة أبل عن ساعاتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8 و Apple Watch Pro و Apple Watch SE 2.

وفي حين ترددت شائعات كثيرة حول العديد من الميزات في هذا العام فيما يتعلق بهذه الساعات الثلاث، يقدم مارك غورمان أحدث معلوماته حول سلسلة Apple Watch Series 8.

ستوفر Apple Watch Series 8 مستشعرًا جديدًا لدرجة حرارة الجسم، كما تم تغطيته بالفعل، بالإضافة إلى ميزات تتعلق بصحة المرأة.

وستبقى ساعة Apple Watch SE 2 بنفس مظهر جيلها الأول، لكنها ستشهد ترقية من شريحة S5 إلى شريحة S8؛ والتي من المتوقع أن يكون لها الكثير من أوجه التشابه مع معالجات S6 و S7.

بالنسبة إلى Apple Watch Pro، فبصرف النظر عن شريحة S8، ومستشعر درجة حرارة الجسم، وميزات صحة المرأة، فإن هذه الساعة القوية والمتينة سوف تستهدف “الرياضيين الشديدين مثل راكبي الدراجات الجبلية، والمتنزهين، وعدائي الماراثون”.

سيتم تزويد الساعات بشاشات أكبر بشكل ملحوظ، والتي ستتميز بوجوه ساعة معاد تصميمها، مع المزيد من إحصاءات تتبع اللياقة والصحة، وبطارية أكبر، ووضع الطاقة المنخفضة.

المصدر: بوابه المتميز

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