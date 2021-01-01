آخر المعلومات بـ Apple Watch Series 8 و Watch Pro و SE 2 قبل حدث اطلاق iPhone 14

في غضون ثلاثة أيام، ستعلن شركة أبل عن ساعاتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8 و Apple Watch Pro و Apple Watch SE 2.
وفي حين ترددت شائعات كثيرة حول العديد من الميزات في هذا العام فيما يتعلق بهذه الساعات الثلاث، يقدم مارك غورمان أحدث معلوماته حول سلسلة Apple Watch Series 8.
ستوفر Apple Watch Series 8 مستشعرًا جديدًا لدرجة حرارة الجسم، كما تم تغطيته بالفعل، بالإضافة إلى ميزات تتعلق بصحة المرأة.
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