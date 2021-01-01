بدء إطلاق OnePlus Ace Pro Gift Box بالتعاون مع Razer



OnePlus Ace Pro OnePlus Ace Pro

أعلنت شركة OnePlus عن صندوق هدايا جديد بالتعاون مع Razer، ويأتي هذا الصندوق حصري للصين وهو مخصص لأحدث هاتف ذكي للعلامة التجارية؛ OnePlus Ace Pro (المعروف أيضًا باسم OnePlus 10T).



يبلغ سعر الصندوق 4299 ين ياباني (620 دولارًا أمريكيًا)، وهو متاح للحجز، وسيتم طرحه للبيع في 9 سبتمبر.



يُطلق على صندوق هدايا OnePlus الجديد اسم “OnePlus Ace Pro x Razer Ace Gift Box”. وهو يحتوي على العناصر التالية:

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هاتف OnePlus Ace Pro (16 جيجابايت + 512 جيجابايت) باللون الأسود.نظام تبريد بقوة 18 واط.أطراف أصابع Razer للألعاب باللون الأسودلا تعتبر محتويات الصندوق مثيرة للاهتمام مثل الصندوق نفسه، إذ أن الصندوق المصمم بشكل فريد يحتوي على عناصر إضاءة RGB.