بدء إطلاق OnePlus Ace Pro Gift Box بالتعاون مع Razer

أعلنت شركة OnePlus عن صندوق هدايا جديد بالتعاون مع Razer، ويأتي هذا الصندوق حصري للصين وهو مخصص لأحدث هاتف ذكي للعلامة التجارية؛ OnePlus Ace Pro (المعروف أيضًا باسم OnePlus 10T).
يبلغ سعر الصندوق 4299 ين ياباني (620 دولارًا أمريكيًا)، وهو متاح للحجز، وسيتم طرحه للبيع في 9 سبتمبر.
يُطلق على صندوق هدايا OnePlus الجديد اسم “OnePlus Ace Pro x Razer Ace Gift Box”. وهو يحتوي على العناصر التالية:
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