تقدم LG معاملات NFT مع تليفزيونات LED و OLED الخاصة بها

بدءًا من اليوم، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وتمتلك تلفزيون يعمل بنظام webOS 5.0 أو أحدث، فستتمكن من الوصول إلى نظام LG Art Lab الجديد للشركة.
يتمثل هذا النظام في كونه سوق لبيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (الـ NFT) المتاحة مباشرة من خلال شاشة التلفزيون الرئيسية. يعتمد ذلك على شبكة Hedera ويستخدم محفظة Wallypto للهاتف المحمول الجديدة من LG لتخزين الأصول الرقمية. حتى أن هناك ميزة للعد التنازلي ستذكرك عندما يوشك هبوط NFT على الحدوث.
وبناءً على حجم التداول اليومي على OpenSea، فقد الجمهور الاهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال. في 28 أغسطس، عالج السوق معاملات NFT بقيمة 5 ملايين دولار، بانخفاض 99 في المائة من أعلى مستوى قياسي بلغ 405.75 مليون دولار كان قد شهده قبل بضعة أشهر فقط في الأول من مايو 2022.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!