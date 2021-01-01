تقدم LG معاملات NFT مع تليفزيونات LED و OLED الخاصة بها

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صورة الخبر: LG
LG

بدءًا من اليوم، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وتمتلك تلفزيون يعمل بنظام webOS 5.0 أو أحدث، فستتمكن من الوصول إلى نظام LG Art Lab الجديد للشركة.

يتمثل هذا النظام في كونه سوق لبيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (الـ NFT) المتاحة مباشرة من خلال شاشة التلفزيون الرئيسية. يعتمد ذلك على شبكة Hedera ويستخدم محفظة Wallypto للهاتف المحمول الجديدة من LG لتخزين الأصول الرقمية. حتى أن هناك ميزة للعد التنازلي ستذكرك عندما يوشك هبوط NFT على الحدوث.

وبناءً على حجم التداول اليومي على OpenSea، فقد الجمهور الاهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال. في 28 أغسطس، عالج السوق معاملات NFT بقيمة 5 ملايين دولار، بانخفاض 99 في المائة من أعلى مستوى قياسي بلغ 405.75 مليون دولار كان قد شهده قبل بضعة أشهر فقط في الأول من مايو 2022.

وخلال نفس الإطار الزمني، كان السعر الأدنى لبعض مجموعات NFT الأكثر رواجًا قد انخفض ايضًا. وفي بداية شهر مايو، كان من الممكن أن يعيدك رمز Bored Ape Yacht Club إلى ما لا يقل عن 153.7 Eth (أو حوالي 434000 دولار مع قيمة Ethereum في ذلك الوقت).

وبحلول 28 أغسطس، يمكنك شراء واحدة مقابل أقل من 73 Eth أو ما يزيد قليلاً عن 105000 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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