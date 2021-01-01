ينطلق هاتف Poco M5 رسمياً بمعالج Helio G99 مع هاتف M5s



Poco M5 Poco M5

أعلنت علامة Poco التجارية رسمياً اليوم عن هواتف Poco M5 وPoco M5s التي تأتي بمعالجات Helio G، وبطارية بقدرة 5000 mAh.



يتميز هاتف Poco M5 بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض Full HD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.



أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير.

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كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G99 التي ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم الهاتف التخزين الخارحي في سعة microSD.أيضاً ينطلق هاتف Poco M5 بواجهة MIUI 13، ونظام تشغيل Android 12، كما يتميز الهاتف بوزن 201 جرام، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية شحن بقدرة 18W.ويتميز الهاتف بغطاء خلفي من البلاستيك بتصميم يحاكي التصميم الجلدي، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأصفر، والأخضر، إلى جانب اللون الأسود بسعر يبدأ من 189 يورو أو 229 يورو للنموذج الأعلى.يتميز Poco M5s بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G95 بدقة تصنيع 12 نانومتر.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي M5s بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ويأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.كما يأتي مستشعر كاميرة السليفي بدقة 13 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، أيضاً يأتي M5s بقدرة بطارية 5000 mAh، بينما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.أيضاً يدعم هاتف Poco M5s تقنية NFC، ويأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم معايير IP53.كما ينطلق Poco M5s بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13، ويتوفر Poco M5s بألوان الأزرق، والرمادي والأبيض بسعر يبدأ من 229 يورو.