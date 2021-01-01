صممت نظارة Nio Air AR لدعم المستخدمين بميزة الترفيه في السيارات



نظارة Nio Air AR نظارة Nio Air AR

كشفت Nreal عن أحدث إصدار من نظارات الواقع المعزز Nio Air AR التي تنطلق في إصدار محدود لدعم المستخدم بميزة الترفية بتقنية الواقع المعزز داخل السيارات.



تقدم نظارة Nio Air AR عرض بتقنية الواقع المعزز داخل السيارة بحجم 130 إنش، كما يمكن متابعة العرض من مسافة تصل إلى 4 أمتار.



وتنطلق نظارة Nreal الجديدة التي تعرف بنظارة Nio Air، حيث إختبرت النظارة بالفعل في عرض مكتبة كاملة للأفلام داخل السيارات.

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أيضاً يتمتع مستخدمي النظارة بعرض محتوى أفلام يصل إلى 260 بتقنية Dolby Atmos، إلى جانب 20 فيلم ثلاثي الأبعاد.كما تقدم الشركة خدمة جديدة لتقنية الواقع المعزز تعرف ب”PanoCinema”، لذا تعتبر نظارة Nio Air جزء من نظام متكامل، أيضاً يمكن أن تتوافق الخدمة في العمل مع نظام الصوتيات في السيارة الذي يرتكز على منصة NT 2.0 في الإصدارات الجديدة من السيارات.ومن المقرر أن تتوفر النظارة الآن قي إصدار محدود يتضمن 500 وحدة، على أن تتوافق مع سيارات ET7 و ES7 و ET5 بسعر 330 دولار.