صممت نظارة Nio Air AR لدعم المستخدمين بميزة الترفيه في السيارات

كشفت Nreal عن أحدث إصدار من نظارات الواقع المعزز Nio Air AR التي تنطلق في إصدار محدود لدعم المستخدم بميزة الترفية بتقنية الواقع المعزز داخل السيارات.
تقدم نظارة Nio Air AR عرض بتقنية الواقع المعزز داخل السيارة بحجم 130 إنش، كما يمكن متابعة العرض من مسافة تصل إلى 4 أمتار.
وتنطلق نظارة Nreal الجديدة التي تعرف بنظارة Nio Air، حيث إختبرت النظارة بالفعل في عرض مكتبة كاملة للأفلام داخل السيارات.
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