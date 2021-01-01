تستعد iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z6 Lite في حدث يعقد في 14 من سبتمبر

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صورة الخبر: iQOO Z6 Lite
iQOO Z6 Lite

شاركت iQOO إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 14 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z6 Lite.

قدمت iQOO في سلسلة Z6 حتى الآن عدد 4 من الإصدارات تشمل Z6، وZ6 44W، وZ6 Pro، وأيضاً Z6x، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان iQOO Z6 Lite.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف iQOO Z6 Lite في السوق الهندي في البداية عبر متجر أمازون، أيضاً لم تقدم الشركة تفاصيل حول مواصفات Z6 Lite، إلا أنها أكدت على أن الهاتف يضم معالج جديد من سلسلة Snapdragon 4.

أيضاً أكدت الشركة على أن هاتف Z6 Lite يأتي بمعدل تحديث 120Hz، كما توضج الصور الرسمية في الإعلان التشويقي أن الهاتف يأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يظهر الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم يحاكي هاتف iQOO Z6 Pro، إلا أن هاتف iQOO Z6 Lite يأتي بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

المصدر: بوابه المتميز

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