تستعد iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z6 Lite في حدث يعقد في 14 من سبتمبر

شاركت iQOO إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 14 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z6 Lite.
قدمت iQOO في سلسلة Z6 حتى الآن عدد 4 من الإصدارات تشمل Z6، وZ6 44W، وZ6 Pro، وأيضاً Z6x، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان iQOO Z6 Lite.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف iQOO Z6 Lite في السوق الهندي في البداية عبر متجر أمازون، أيضاً لم تقدم الشركة تفاصيل حول مواصفات Z6 Lite، إلا أنها أكدت على أن الهاتف يضم معالج جديد من سلسلة Snapdragon 4.
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