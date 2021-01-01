وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ندعم جهود بناء مصر الرقمية وتفعيل أدوات التكنولوجيا



وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كرم الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد تتويجه بطلًا للدورى العربى للرياضات الإلكترونية لعام 2022 الذى أقيم فى العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجارى، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية بالفوز على منتخب البحرين، ومنتخب الإمارات، ثم الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب السعودي ليتوج المنتخب المصرى بطلًا للدورى العربى للرياضات الإلكترونية 2022.



وكان فريق "رعد" للرياضة الإلكترونية المملوك لنادى المصرية للاتصالات قد مثل منتخب مصر فى لعبة "فالورانت" فى هذه البطولة بعد نجاحه فى الفوز بالمباراة الفاصلة لحسم الفريق الذى يمثل المنتخب المصرى، وذلك فى التصفيات التى نظمها الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية الشهر الماضى، ونجح بعدها المنتخب فى التأهل فى التصفيات التى عقدت بين 13 منتخبًا عربيًا لاختيار ثمانية منتخبات للمشاركة بالبطولة.



ووجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للاعبى المنتخب والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق، مشيدًا بالأداء المتميز الذى ظهروا به خلال البطولة؛ داعيًا الشباب إلى مزيد من العمل الجاد والجهد لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا فى المسابقات الدولية.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مصر الرقمية وخلق مجتمع يتم من خلاله تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة مناحى الحياة ومنها الألعاب الرقمية؛ مشيرًا إلى رؤية الوزارة والشركة المصرية للاتصالات لجعل نادى المصرية للاتصالات قلعة للألعاب الرقمية فى مصر وأن يكون قادرًا على تحقيق بطولات عالمية.

من جانبه؛ وجه المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، الشكر والتهنئة لأعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة الجهود الكبيرة التى بذلت خلال العامين الماضيين لدعم الرياضات الإلكترونية، مؤكدا على ثقته فى قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة.