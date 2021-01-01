تجري «تيك توك» تحقيقًا في موضوع التسرب المحتمل لبيانات المستخدمين

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تجري «تيك توك» تحقيقًا في موضوع التسرب المحتمل لبيانات المستخدمين

صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

نفى القائمون على شبكة TikTok الأخبار التي تداولتها بعض مواقع الانترنت والتي أشارت إلى وجود خرق كبير في بيانات مستخدمي الشبكة.

وأشار القسم الروسي للخدمة الصحفية للشبكة لوكالة نوفوستي إلى "أن فريق شبكة TikTok أجرى تحقيقا في موضوع التسرب المحتمل لبيانات المستخدمين، والذي كانت بعض مواقع الانترنت قد تحدثت عنه، ولم يجد أي دليل على وجود خرق أمني للمنصة".

وجاء في منشور للخدمة "خصوصية وأمان بيانات المستخدم يمثلان أولوية رئيسية لـ TikTok. لقد حقق فريق الأمن لدينا في مزاعم انتهاكات البيانات ولم يجد أي دليل على حدوث خرق لأنظمة أمان النظام الأساسي".



وكانت بعض مواقع الإنترنت قد ذكرت "أن قراصنة الإنترنت قد تمكنوا من سرقة مجموعة واسعة من البيانات الخاصة لأكثر من 2.05 مليار مستخدم لـ TikTok، وكذلك بيانات لمستخدمي شبكة WeChat الصينية، وبيانات لمستخدمي خدمة Douyi".

من جانبه أشار الخبير التقني والموظف في مايكروسوفت، تروي هانت"أنه تولى التحقيق في موضوع التسريب المذكور، وذكر أن الدلائل المقدمة عن موضوع الاختراق لا تزال غير مقنعة كفاية، وأن البيانات التي تم نشرها قد لا تكون خاصة بـ TikTok، بل تم نشرها من قبل طرف ثالث لأهداف التسويق أو التجارة الإلكترونية".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجري «تيك توك» تحقيقًا في موضوع التسرب المحتمل لبيانات المستخدمين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95002

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager