رنج روفر فيلار 2022.. تقنيات ومزايا الأمان في السيارة البريطانية



رنج روفر فيلار رنج روفر فيلار

المربع نت – تعد سيارة رنج روفر فيلار 2022 واحدة من أرقي سيارات الـSUV التي تقدمها علامة لاندروفر البريطانية في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بتصميم خارجي مميز، ومقصورة متطورة، وأداء مثالي حيث تتوفر بأكثر من خيار للمحرك.



سيارة رنج روفر فيلار 2022

ويميل العملاء في المملكة العربية السعودية إلى امتلاك السيارات متعددة الاستخدامات بشكل عام؛ لأنها أكثر ملائمة للعائلة، لذلك تمتلك سيارة رنج روفر فيلار 2022 قاعدة جماهيرية مناسبة كونها واحدة من سيارات الـ SUV المتميزة بالسوق السعودي.



وتتوفر سيارة رنج روفر فيلار 2022 بفئاتها المختلفة لدى وكيلها الحصري في السعودية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات والتي تحرص على توفير جميع سيارات العلامة البريطانية في السعودية مع تقديم مستوى مميزة من خدمات ما بعد وقبل البيع.

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وبالعودة إلى رنج روفر فيلار، فنجد أن العملاء دائماً يبحثون عن بعض المعايير الهامة في السيارة قبل امتلاكها، وعلى رأسها تأتي مزايا الأمان ومساعدة السائق، فضلاً عن تقنيات المقصورة الداخلية.لذلك، يقدم موقع «المربع نت» في المقال التالي أبرز التقنيات المتطورة في مقصورة سيارة رنج روفر فيلار 2022 ومزايا الأمان ومساعدة السائق، مع استعراض أحدث الأسعار.مقصورة رنج روفر فيلار 2022 الذكيةنبدأ من التقنيات الحديثة التي تتمتع بها مقصورة رنج روفر فيلار 2022، والتي حرصت العلامة البريطانية على تقديمها بشكل مميز عن السيارات العائلية التي غزت الأسواق العالمية مؤخراً.فبطبيعة الحال، دعمت لاندروفر مقصورة فيلار 2022 بمواد عالية الجودة، فجاءت الأبواب من الداخل ولوحة القيادة مبطنة بالجلد، وجاءت بطانة السقف من قماش المورزين باللون الأبنوسي.كذلك زودت السيارة البريطانية بشاشة لمسية مقاس 10 بوصة مع شاشة ثانوية 10 بوصة كلاهما يدعم اللمس.فضلاً عن ذلك يتكامل النظام الترفيهي في السيارة متعددة الاستخدامات مع دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.سيارة رنج روفر فيلار 2022بالإضافة إلى ما سبق زودت السيارة بنظام الصوت من 8 سماعات أو نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد من ميريديان مع حتى 17 سماعة بقوة 750 واط.على جانب آخر، يمكنكم ملاحظة اللمسات المعدنية الناعمة المنتشرة في المقصورة والتي عززت المظهر الأنيق والراقي للسيارة البريطانية.كذلك تأتي السيارة بـ 5 مقاعد بكسوة من الجلد المثقب أو جلد وندسور الطبيعي، وتميزت المقاعد الأمامية بقابلية التعديل كهربائيا في 20 وضعية.كما جاءت المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتبريد، بجانب خاصية التدليك، وتخصيصا للراحة يمكن التحكم بمكيف الهواء في 4 مناطق منفصلة.فضلاً عن ما سبق تتوفر في مقصورة فيلار إضاءة محيطية والتي تضيف المزيد من المتعة والراحة في داخلية السيارة.بالإضافة إلى ما سبق، تدعم السيارة نظام الدخول الذكي بدون مفتاح إلى المقصورة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.