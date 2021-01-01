الكشف عن جي ايه سي M8 الجديدة كلياً..بتصميم مستقبلي..



جي ايه سي M8 جي ايه سي M8

نشرت "جي ايه سي GAC" الصينية أول صور رسمية للجيل الثاني من الميني الفان الفاخرة "ام 8 M8"، والتي ظهرت بتصميم جريء غير تقليدي مع اختيارات للمحرك بنزين وهايبرد، وموجهة بشكل رئيسي للمنافسة في السوق الصيني، ونستعرض من خلال التقرير أبرز مواصفاتها.



تصميم مستقبلي



تبدو السيارة من خلال الصور مختلفة بشكل كبير عن هوية السيارة الإختبارية التي ظهرت قبل بضعة أشهر ، حيث حصلت على قدر أكبر من الفخامة مقارنةً بالجيل السابق، وتحمل المركبة لغة تصميم جديدة، فجاءت الشبكة الأمامية من الكروم أطلقت عليها الشركة اسم ” Soaring Wings 2.0 ”، وتهيمن على المساحة العظمى من الواجهة، وعلى جانبي الشبك الأمامي الضخم جاء تصمميم المصابيح الأمامية LED الرفيعة مستوحى من أنياب الأسد كما في سيارات "بيجو" .

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ويتميز المظهر الجانبي بخطوط انسيابية وأبواب منزلقة، مع عجلات ذات قطر صغير، وفي الوقت نفسه حرص فريق التصميم على جعل أقواس العجلات أكثر بروزًا لتمنح السيارة مظهرًا رياضيًا.. أما من الخلف فنرى باب ضخم ومصابيح LED مع لمسات من الكروم وجناح خلفي بارز. وفي المجمل يبدو هيكل السيارة منحوت أكثر من الموديلات الأخرى في نفس الفئة.وتأتي أبعاد الفان الصينية الفخمة الجديدة كالتالي :طول السيارة 5,212 ملم .عرض السيارة 1,893 ملم .ارتفاع السيارة 1,823 ملم .طول قاعدة العجلات 3,070 ملم .مقصورة عالية التقنيةتأتي داخلية سيارة جاك جديدة مع تحديثات عديدة مثيرة للإعجاب مقارنة مع الموديل القديم من حيث التصميم والمواد والتكنولوجيا ، وأبرزها شاشة تعمل باللمس للترفيه والمعلومات مقاس 14,6 بوصة، التي انضم إليها مجموعة عدادات سيارة رقمية مقاس 12,3 بوصة، ويحتوي الكونسول المركزي المثبت على مقبض قير مضيء يتوافق مع لون الإضاءة المحيطة .داخلية سيارة فان صينية فخمة جديدة تجمع بين مزيج من اللونين الأسود والأبيض وهناك خيار آخر وهو ” الأوبرا الملكية ” ويأتي مع ألوان حمراء وذهبية وبيضاء ، يمكن تخصيص تصميم المقاعد بفضل الصف الثالث القابل للطي والصف الثاني المنزلق ، مما يحول الفان من 7 كراسي إلى غرفة اجتماعات أعمال متنقلة بأربعة مقاعد .لم يتم الإعلان عن مواصفات جي ايه سي M8 الفنية ولكن التقارير تؤكد أنها ستتوفر بخيارات متنوعة من محركات بنزين مع محركات أخرى هجينة، والتي قد تتضمن نظام تويوتا الهايبرد والمتصل بمحرك سعة 2 لتر.الجدير بالذكر أن الجيل الاول من السيارة والذي استمر من 2017 وحتى 2022 نجح في تحقيق مبيعات تعدت 200 ألف سيارة، وسيتوفر الطراز الجديد للبيع في وطنه الأم الصين خلال شهر نوفمبر القادم