تطرح كيا سيارة عائلية زهيدة الثمن واقتصادية في استهلاك الوقود

كشفت شركة كيا عن سيارة Ray الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل معدل عن مركبات Ray السابقة، طوله 3 أمتار و59 سنتيمترا، عرضه 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم، وجهّز الهيكل بعجلات أنيقة بمقاس 14 و15 إنشا.
وجهّزت هذه السيارة بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وأبواب منزلقة من الجهة اليمنى للهيكل تسهل دخول وخروج الركاب إليها، وبصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب، ويمكن طي هذه المقاعد لتحويل المركبة من الداخل إلى مقصورة مريحة للنوم أثناء الرحلات.
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