مواصفات وسعر فئات جلوري 330S موديل 2022 الجديده



جلوري 330S جلوري 330S

قام شركة ناشيونال موتورز وكيل شركة دفسك في مصر بإطلاق السيارة جلوري 330S موديل 2022 داخل السوق المحلى.



واعلن الوكيل التحديث الاخير لأسعار السيارة الجديدة التي شملت زياظة سعرية تتراوح ما بين 24 آلاف جنيه الى 25 الف جنيه .



السيارة جلوري 330S تعتمد على محرك 4 سلندر رباعي يسع 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتح قوة 115 حصان، مدعوم بناقل حركة معتد على منظومة الدفع الامامية مانيوال مكون من خمس سرعات ، وتوفر الشركة خيار اقل فى القوة بمحرك سعه 1300 سي سي .

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جلوري 330S تتمتع ببعض وسائل الأمان منها: قفل مركزي للأبواب وتحذير بحالة عدم ربط حزام الأمان وتزيد الفئة الثانية بوجود ABS لمنع انغلاق الفرامل ووسادة هوائية للسائق.السيارة تم تدعيمها بجنوط 15 بوصة ، و زجاج كهربائي، مع مرايات جانبية وحساسات ركن، وفرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء.جلوري 330S موديل 2022أسعار السيارات الجديدة… سعر جلوري 330S موديل 2022أول فئة هاي لاين بسعر 287.900 ألف جنيه بدلاً من 263.900 ألف جنيه– ثاني فئة هاي لاين بسعر303.900 ألف جنيه بدلاً من 279.900 ألف جنيه– ثالث فئة هاي لاين غاز طبيعي بسعر 315.900 ألف جنيه بدلاً من 291.900 ألف جنيه– رابع فئة توب لاين بسعر 319.900 ألف جنيه بدلاً من 294.900 ألف جنيه– خامس فئة توب لاين غاز طبيعي بسعر 331.900 ألف جنيه بدلاً من 306.900 ألف جنيه