سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، في مصر، تعاملات الصباح على الانخفاض الذي سجله خلال تداولات يوم الإثنين.



وتراجعت أسعار الذهب على مدار يوم الإثنين بإجمالي 7 جنيهات للذهب عيار 21، وحوالي 8 جنيهات للذهب عيار 24، وبالنسبة للذهب عيار 18 بلغ إجمالي تراجعه 3.5 جنيه، والجنيه الذهب 56 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 949.7 جنيه للشراء مقابل 944.5 جنيه للبيع، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1108 جنيهات للشراء مقابل 1103 جنيهات للبيع.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1266.2 جنيه للشراء مقابل 1261.5 جنيه للبيع، وأسعار الذهب عيار 14 حوالي 740.7 جنيه للشراء مقابل 737 جنيهًا للبيع.أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصرسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي 8864 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربيةبدأ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على الانخفاض الطفيف الذي سجله خلال تداولات يوم الإثنين.أسعار الذهب اليوم في الإماراتسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 201.89 درهم.وصلت أسعار الذهب عيار 22 إلى 185.06 درهم.بلغت أسعار الذهب عيار 21 نحو 176.65 درهم،وتداولت أسعار الذهب عيار 18 حوالي 151.42 درهم.بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 117.77 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.95 دينار.وبلغت أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.54 دينار.وتداولت أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.83 دينار.ووصلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.72 دينار.وبلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.89 دينار.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.29 ريال.وبلغت أسعار الذهب عيار 22 نحو 189.10 ريال.ووصلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 180.5 ريال.وتداولت أسعار الذهب عيار 18 قيمة 154.72 ريال.وسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 120.33 ريال.