تفتح البورصة سوق الصفقات لإعادة أموال المكتتبين بشركة غزل المحلة لكرة القدم

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قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة فتح سوق الصفقات الخاصة لإتاحة إمكانية إلغاء أوامر الشراء التي تم رد مبالغ الاكتتاب الخاصة بها للمكتبين في طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، وذلك بناء على ما ورد بالخطاب الوارد من مدير الاكتتاب.



وجاء ذلك نتيجة لعدم تغطية كامل الاكتتاب وفقاً لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدى إلي إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط.



وحددت نشرة الاكتتاب العام لشركودة غزل المحلة لكرة القدم، فيما يخص حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة و الذى جاء بها؛ أولا: يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الاصدارفور طلبها خلال سبعة أيام عمل وفقاً لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992، ثانياً: في حالة انتهاء فترة رد الأموال وعدم ورود أية طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلي حساب رأس المال المذكور في النشرة.



وكانت شركة غزل المحلة لكرة القدم، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد طرحت أسهما للاكتتاب العام لجمع 135 مليون جنيه من خلال بيع 67.5% من أسهمها في البورصة المصرية، وجمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات خلال نوفمبر الماضي، وطرحت أسهمًا بقيمة 98 مليون جنيه للاكتتاب العام، والذى جرى تمديده مرتين بسبب ضعف الإقبال.