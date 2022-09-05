تقرر «أوبك+» خفض إنتاج النفط وأسعار «البرميل» تقفز 3 دولارات



هيثم الغيص أمين المنظمة هيثم الغيص أمين المنظمة

قررت مجموعة «أوبك+»، فى أحدث اجتماع وزارى لها، خفض إنتاج النفط الذى كانت قد أقرته خلال الاجتماع الماضى بواقع 100 ألف برميل يوميًا، فيما قفزت أسعار البترول بنحو 3 دولارات للبرميل أمس.



وأكد الاجتماع الوزارى التأثير السلبى للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط فى الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، موضحًا أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييمًا مستمرًا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فورى لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



وأشار الاجتماع إلى أن لدى «أوبك+» من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

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فى سياق متصل، ارتفعت أسعار البترول بنحو 3 دولارات للبرميل أمس، عقب الإعلان عن قرارات أوبك، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 3.62 دولار أو 3.8%، إلى 96.6 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.7% يوم الجمعة.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.03 دولار للبرميل، مرتفعًا 3.16 دولار، أو 3.6%، وذلك بعد ارتفاعه 0.3% فى الجلسة السابقة، والأسواق الأمريكية مغلقة فى عطلة عامة أمس.وتراجعت أسعار النفط فى الأشهر الثلاثة الماضية على التوالى بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات فى مارس، بسبب مخاوف من أن يؤدى رفع أسعار الفائدة وقيود «كوفيد- 19» فى مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتراجع الطلب على النفط.وقالت «أوبك» إنها ستخفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، لتعيد الإمدادات إلى مستويات أغسطس، وفقًا لما ذكرته «بلومبرج».ورغم أن الخفض «غير مهم من حيث الحجم، إلا أنه يهدف إلى إرسال إشارة إلى أن (أوبك+) عادت إلى وضع مراقبة الأسعار»، وفقًا لما ذكره رئيس أبحاث النفط والغاز الماكرو فى Enverus، بيل فارين برايس، الذى يرى أن التحالف يأمل فى أن تكون هذه الخطوة «كافية لردع أى عمليات بيع على المكشوف».