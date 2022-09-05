أسعار الدولار فى مصر اليوم



أسعار الدولار أسعار الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرار، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين «19.16- 19.23» جنيه للشراء، و«19.16- 19.28» جنيه للبيع في سعر الدولار .



أسعار الدولار في بنك قناة السويس:

سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس، حيث سجل الدولار 19.16 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.26 للبيع في سعر الدولار .



أسعار الدولار في البنك العربي الأفريقي:

سجل الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.16 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي، وسجل الدولار سعر 19.26 للبيع في سعر الدولار ، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي:سجل الدولار أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.23 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل الدولار سعر 19.26 للبيع في سعر الدولار .سعر الدولار في بنكى «الأهلي ومصر»:سجل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع في سعر الدولار .سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع في سعر الدولار .سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:سجل سعر صرف الدولار 19.21 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع في سعر الدولار .سعر الدولار في البنك المركزي المصري:سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.17 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع في سعر الدولار.وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، تباينت أسعارالعملة الأوروبية في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، فسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.36جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل اليورو 19.18 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 9- 13 قرشا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.وسجل الجنيه الأسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.34 جنيه للشراء و22.49 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.32 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.44 جنيه للشراء و22.64 جنيه للبيع والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.32 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 60.10 جنيه للشراء و62.49 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.