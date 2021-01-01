اليوم انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 28 درجة.

المصدر: اليوم السابع

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