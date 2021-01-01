أفضل 5 علاجات طبيعية لآلام المعدة..أبرزها الزنجبيل..

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ألم خفيف، ألم حاد، ألم نابض، تشنج، مشاكل المعدة يمكن أن تثير كل ذلك، وفي كثير من الأحيان من المستحيل تجاهل آلام المعدة إذا لم تفعل شيئًا لمعالجتها.



ومع ذلك، فإن بعض العلاجات أكثر فعالية من غيرها، على سبيل المثال لم يعد يُنصح باتباع نظام BRAT الغذائي الشهير المكون من الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص للمعدة.



ووفقا لما ذكره موقع إنسايدر، هناك بعض الأسباب الشائعة لآلام المعدة، ونقدم لك 5 علاجات منزلية طبيعية أثبتت فعاليتها في تخفيف الألم والعودة إلى الشعور بالتحسن.

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أسباب آلام المعدة الشائعةيقول رودولف بيدفورد، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا كاليفورنيا، إن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من آلام في المعدة، تتراوح من شيء بسيط مثل تناول الدواء على معدة فارغة إلى شيء أكثر خطورة ، مثل القرحة.وعادةً ما تستمر آلام المعدة الحادة قصيرة المدى لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام ولا تتطلب بالضرورة زيارة الطبيب، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لآلام المعدة الحادة قصيرة المدى:الغازات وعسر الهضمرد فعل تحسسي تجاه الطعامتسمم غذائيانفلونزا المعدةتناول الأطعمة الغنية بالتوابلتناول بعض الأدوية على معدة فارغةإمساكالتوتر والقلقالتهاب الزائدة الدودية (هذه الحالة حادة ولكنها خطيرة للغاية، واطلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب الزائدة الدودية).ممكن أن يكون ألم المعدة المزمن علامة على حالة كامنة أكثر خطورة ويجب أن تفكر في تحديد موعد مع الطبيب، وقد تحدث آلام أكثر خطورة في المعدة بسبب ما يلي:القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي)، وهو اضطراب معوي.قرحة المعدةحصوات المرارة والالتهاباتالتهاب البنكرياس، وهي حالة تؤدي إلى التهاب البنكرياس.داء كرون، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يسببه التهاب الجهاز الهضمي.التهاب القولون التقرحي، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية يسبب التهابًا وقرحًا مزمنة في الجهاز الهضمي.بطانة الرحمبعض أنواع السرطان بما في ذلك المعدة والكبد والبنكرياس والمرارة والكلىأفضل علاجات آلام المعدةيقول بيدفورد إن العديد من المرضى يستجيبون جيدًا للعلاجات المنزلية، سواء كانت طبيعية أو بدون وصفة طبية.وفيما يلي 5 علاجات للمساعدة في تخفيف الألم.الزنجبيلالزنجبيل علاج طبيعي يستخدم منذ العصور القديمة، ويُعتقد أن الأشخاص القدماء في الهند والصين قد استخدموا الزنجبيل منذ 5000 عام لعلاج أمراضهم.لا يزال الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع كعلاج فعال - ويوصي بيدفورد به أيضًا لمرضاه الذين يعانون من آلام في المعدة والغثيان.يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المعدة لأنه يعمل كمضاد للالتهابات بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من الغثيان، يقول بيدفورد إن الزنجبيل يمكن أن يخفف ويمنع الغثيان والقيء، وليس عليك مضغ الزنجبيل الخام للحصول على الراحة، ويقول بيدفورد إن أي شكل من أشكال الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدًا.النعناعيقول بيدفورد إن النعناع قد وفر لمرضاه الراحة من آلام المعدة والغازات والانتفاخ، وهذا لأن المكونين الرئيسيين في النعناع - المنثول وميثيل الساليسيلات - لهما خصائص مضادة للتشنج، مما يعني أنهما يخففان التشنجات ، مثل تلك التي قد يعاني منها مرضى القولون العصبي.يقول بيدفورد: "بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام في المعدة، عادة ما يكون سببها تشنج البطانة أو جدران الأمعاء الدقيقة أو القولون أو المعدة، ويبدو أن زيت النعناع يريح هذه العضلات".بشكل عام، سترتخي المعدة والعضلات المحيطة بها بفضل هذه الخصائص، مما يقلل التشنجات التي يمكن أن تؤدي إلى الراحة من آلام المعدة والغازات والانتفاخ والغثيان.ابق رطبًايمكن أن يسبب الجفاف خللًا في توازن المعادن في جسمك، مما يعطل وظائف الجسم الطبيعية ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك آلام المعدة.لذا إذا كان الألم ناتجًا عن الجفاف، فتأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي، وخاصة إذا كنت مريضًا وتتعرق كثيرًا أو تعاني من الإسهال أو تتقيأ لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.شرب خل التفاح المخففإذا كنت تتعامل مع آلام في المعدة ناتجة عن الغازات أو عسر الهضم، فقد يؤدي خل التفاح إلى المساعدة في الهضم.يقول بيدفورد إن الوصفة التي يوصي بها أطباء المعالجة المثلية هي:كوب من الماء الدافئملعقة كبيرة من خل التفاحملعقة عسللا ينصح بتناول خل التفاح وحده غير مخفف لأن الحموضة يمكن أن تهيج الحلق وتدهور مينا الأسنان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خلطه بالماء والعسل يمكن أن يجعل الخل أكثر استساغة.