جوجل تحذير مستخدمي نظام «أندرويد».. رسائل غير آمنة تخترق الهواتف

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تحذير من شركة «جوجل» لملايين مستخدميها من نظام أندرويد بسبب «رسالة مشؤومة»، قد تخترق هواتفهم، لذلك يجب الانتباه لها، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، حيث إن ذلك التحذير يخص مستخدمي «جوجل كروم» على أجهزة نظام «أندرويد».



تحذير «جوجل» لمستخدميها

واستهدفت «جوجل» زوار المواقع غير الآمنة لمساعدتهم على تجنب الاختراق، والتي يصادفهم فيها رسائل من نوعية «الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة، أو موقع مريب»، وهذا يعني أن ذلك الموقع قد يثبت برامج غير آمنة على جهاز المستخدم في حالة الوصول إليه.



ولا يجب على مستخدمي «جوجل كروم» على أجهزة نظام «أندرويد» تجاهل هذه الرسائل التحذيرية، بحسب «ذا صن»، وعليهم التفكير جيدًا قبل رفضها أو استكمال المتابعة للموقع.

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ونبهت «ذا صن» البريطانية، على مستخدمي «جوجل كروم» على أجهزة نظام «أندرويد» أنه إذا كانوا متأكدين من أن الصفحة أو الموقع الذي يدخلون عليه آمن، ويرغبون في تجاهل رسائل التحذير، عليهم النقر أعلى التفاصيل المتبوعة بـ«زيارة هذا الموقع غير آمن».حيلة لخداع مستخدمي «جوجل»وأكدت شركة «جوجل»، أن بعض المواقع تحاول خداع المستخدمين من أجل تحميل بعض البرامج الضارة، عن طريق اخبارهم أن أجهزتهم تحتوي على فيروسات، مؤكدة على عدم تحميل أي من هذه البرامج مطلقًا، حيث إنها غير آمنة.ومن جهة أخرى استقبلت «جوجل»، أرقاما قياسية من حيث عدد شكاوى مستخدميها في يوليو الماضي، حيث تلقت 37173 شكوى من مستخدم، وهى زيادة أكثر من 13.6? عن شهر يونيو، كما قامت الشركة بحذف 6،89،457 قطعة من المحتويات المسيئة.وكانت معظم الشكاوي التي تلقتها الشركة من قبل مستخدميها الهنود تتعلق بانتهاكات حقوق الطبع والنشر، بجانب بعض الشكاوى الأخرى المتعلقة بعلامات تجارية ومحتوى غير لائق.