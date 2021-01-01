الأرصاد تكشف طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة .



وتتحسن الأجواء على معظم الأنحاء غدا الثلاثاء بشكل نسبي بسبب وجود سحب منخفضة، ونشاط الرياح على بعض المناطق.



طقس متقلب وسقوط أمطار خفيفة في القاهرة - صورة أرشيفية

حالة الطقس والظواهر الجوية

ويسود غدا طقس حار رطبا نهارًا، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة.وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الشعور بالحرارة.حالة الطقس في المنصورةاضطراب الملاحة البحريةوحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة غدا الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح 50 كم / الساعة .وكشفت خريطة الطقس نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، وترتفع على إثرها الأمواج لتصل إلى 3 أمتار على شواطئ المدن الساحلية.ومن المتوقع أن تسود أجواء معتدلة على السواحل الشمالية بسبب نشاط الرياح ومن المتوقع أن تسجل الإسكندرية 30 درجة، وإن ظلت الأجواء حارة نسبيا على القاهرة ولكن يتحسن الشعور بحرارة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة في فترات المساء.- صورة أرشيفيةانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة بعدما شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في الحرارة وصل إلى 46 درجة مئوية جنوب البلاد خلال ساعات الذروة.وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين و3 درجات مئوية على جنوب البلاد، ويساعد نشاط الرياح على تحسين الأجواء على معظم الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل .ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والدلتا 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما محافظات المدن الساحلية تسجل 30 درجة مئوية، وتنخفض درجات الحرارة على جنوب البلاد بواقع يصل إلى 3 درجات عن اليوم الأحد لتسجل 39 درجة مئوية.درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 6 سبتمبر- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.- الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.