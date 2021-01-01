لم تجتمع في أحد من البشر.. أوصاف النبي محمد



أوصاف النبي محمد أوصاف النبي محمد



أوصاف النبي ، لا يوجد أفضل من الكلام على أوصاف النبي الكريم، خير خلق الله ، حيث وصفت امرأة أوصاف النبي مما جعلها أحبته لأول مرة، وهي السيدة أم معبد.



كل شيء له ميزان ومقياس يقاس به، والنبي الكريم هو ميزان كل شيء ، حتى أنه هو ميزان الأخلاق وتشرفت الأخلاق بالانتساب له، وقال الله عنها "وإنك لعلى خلق عظيم".



أوصاف النبي



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وعن أوصاف النبي ، قالت السيدة أم معبد في وصف رسول الله "رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة، ولم تزربه صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، في عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنؤه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند".صفات الرسول العشرظاهر الوضاءة: أي ظاهر الجمال، أبلج الوجه: أي مشرق الوجه مضيئة، لم تعبه ثجلة: قال أبو عبيد: هو كبر البطن، وقال غيره: كبر الرأس، ورد أبو عبيدة رواية من روى: لم تعبه نحلة - يعني: من النحول - وهو الضعف.والدعج: شدة سواد الحدقة، والوطف: طول أشفار العينين، ورواه القتيبي في أشفاره عطف، وتبعه البيهقي في ذلك، وقال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه وقع في روايته غلط فحار في تفسيره، والصواب ما ذكرناه والله أعلم.وفي صوته صحل: وهو بحة يسيرة، وهي أحلى في الصوت من أن يكون حادا، وقال أبو عبيد: وبالصحل يوصف الظباء، قال: ومن روى: في صوته صهل، فقد غلط فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل، ولا يكون في الإنسان.وأما قولها: أحور فمستغرب في صفة النبي وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول، وقولها: أكحل قد تقدم له شاهد، وقولها: أزج قال أبو عبيد: هو المتقوس الحاجبين، وأما قولها: أقرن: فهو التقاء الحاجبين بين العينين، وقال: ولا يعرف هذا في صفة النبي إلا في هذا الحديث قال: والمعروف في صفته عليه السلام أنه أبلج الحاجبين.وفي عنقه سطع: قال أبو عبيد: أي طول، أو نور.وإذا صمت فعليه الوقار: أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوته، وإذا تكلم سما: أي علا على الناس، وعلاه البهاء: أي في حال كلامه، وحلو المنطق فصل: أي فصيح بليغ، يفصل الكلام ويبينه، ولا نزر ولا هذر: أي لا قليل ولا كثير، وكأن منطقه خرزات نظم: يعني: الذي من حسنه، وبلاغته، وفصاحته، وبيانه، وحلاوة لسانه.ومن صفات النبي، أنه لا طويل ولا قصير، بل هو أحسن من هذا ومن هذا، وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويخدمونه، ويبادرون إلى طاعته، وما ذلك إلا لجلالته عندهم، وعظمته في نفوسهم، ومحبتهم له، وأنه ليس بعابس: أي ليس يعبس، ولا يفند أحدا: أي يهجنه ويستقل عقله، بل جميل المعاشرة، حسن الصحبة، صاحبه كريم عليه، وهو حبيب إليه - صلى الله عليه وسلم..صفات النبي محمد العشرة مختصرةيتصف النبي محمد ، بالعديد من الصفات النادرة والتي لم تجتمع في أحد من البشر، فهو سيد البشر في كل شئ ، وكان -صلى الله عليه وسلم - قرآنا يمشي على الأرض ، وبمولده أضاء الكون نورا.وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، إن الصحابة وصفوا النبي الكريم بأوصاف شريفة لم يتصف بها أحد قبله ولا بعده، فقال بعض أصحاب الرسول عنه، أنه -صلوات الله وسلامه عليه- لم يكن غليظ الطبع، ولا فاحشا في قوله وعمله، ولا متفحشا، ولا صخابا يرفع صوته في الطرقات والأسواق، ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.وصف الرسول جسديافي حياته - صلى الله عليه وسلم - ما ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وما رؤي منتقما من مظلمة ظلمها قط، ما لم تنتهك محارم الله تعالى، فإذا انتهكت كان من أشد الناس غضبا، وكان يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم، ويؤكد لهم: «ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا».كما أن النبي الكريم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، وإذا دخل بيته كان بشرا من البشر، وكان يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، وكان يمسك لسانه إلا فيما يعنيه، وكان يكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، يحذر الناس، ويحترس منهم، ويلقاهم من غير أن يطوي على أحد منهم طلاقة وجهه وبشاشته، وكان يتفقد أصحابه، ويسأل الناس، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من قول بمعروف، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، يوقر فيه الكبير، ويرحم الصغير، ويقدم ذو الحاجة، ويحفظ حق الغريب، وقد كساه الله لباس الجمال، وألقى عليه محبة ومهابة منه.صفات النبي مختصرةوالنبي صلى الله عليه كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم ‏إلا فيما يرجو ثوابه، ‏‏وكان يصبر للغريب على جفائه في كلامه ومسألته، وكان ‏يمازح أصحابه: يضحك مما يضحكون، ‏ويتعجب مما يتعجبون، ‏يعود مرضاهم في ‏أقصى المدينة، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ومع شدة ‏حبه للصلاة وولعه ‏بها - يسرع فيها إذا ‏سمع بكاء صبي، وكان يقول: «إني لأقوم في الصلاة وأريد أن ‏‏أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن ‏أشق على أمه».اتصف النبي الكريم ، بالكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله، والعظمة في أرقى مظاهرها وتجلياتها، احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، وقد تمثل كل ذلك في طبائع الأنبياء والمرسلين، الذين عصمهم الله من الانحراف، وحرس سلوكهم من ضلالات النفس وغوايات الشياطين، وفطر ظاهرهم وباطنهم على الحق والخير والرحمة.أسماء أولاد النبي الذكور والإناثيسأل كثير من المسلمين في يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، عن كم عدد أبناء الرسول الذكور والإناث ، ويشغل بالهم هذا السؤال ويتشوقون إلى معرفة إجابته، ونوضح لهم أسماء أولاد النبي الذكور والإناث، وهم:1- السيد الْقَاسِمُ ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى ، مَاتَ طِفْلًا .2 – السيد عَبْدُ اللهِ ، مَاتَ صَغِيرًا بِمَكَّةَ ، وَيُقَالُ لَهُ : الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ .3 – السيد إبْرَاهِيمُ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ بنت شمعون ولد في ذى الحجة سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، ولد بالعالية ، وكانت سلمى زوجة أبى رافع مولاة رسول الله ? قَابِلَتَهُ ، فَبَشَّرَ أبو رافع به النبي ? ، فوهب له عبدا، فلما كان يوم سابعه عَقَّ عنه بكبش ، وحلق رأسه ، حلقه أبو هند ، وسماه يومئذ ، وتصدق بزنة شعره وِرْقًا -فضة- على المساكين ، ودفنوا شعره في الأرض .أولاد النبي من الإناث4 – السيدة زينب أكبر بنات النبي.5 – السيدة رقية بنت رسول الله6 – السيدة أم كلثوم بنت رسول الله7 – السيدة فاطمة بنت رسول اللهحقوق النبي على أمتهيعتبر من حقوق النبي على أمته ، هو أنه أولى بهم من أنفسهم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز (?لنَّبِىُّ أَوْلَى? بِ?لْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ? وَأَزْوَ?جُهُ?? أُمَّهَ?تُهُمْ ? وَأُوْلُواْ ?لْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى? بِبَعْضٍ?).كما يعتبر من حقوق النبي على أمته ، هو الإيمان به وتصديق نبوته واعتقاد عصمته ومحبته والشوق إليه والصلاة والسلام عليه.كما يعتبر من حقوق الرسول على أمته ، هو طاعته واتباعه والتزام سنته والاقتداء به وإيثار شرعه على الشهوة والهوى.ويعتبر كذلك من حقوق الرسول على أمته ، تعظيمه وتوقيره ونصرته والدفاع عن سنته ومدارسة سيرته والتخلق بأخلاقه، وإظهار سماحة دينه والتعريف بشريعته ومحبة آله وأصحابه.كذلك من حقوق الرسول على أمته ، هو إكرام مشاهده وأمكنته في مكة والمدينة زيارة قبره وشد الرحال إلى مسجده وقصة الصلاة فيه.ويعد كذلك من حقوق الرسول على أمته هو التبرك برؤية روضته ومنبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه ومواطن نزول جبريل بالوحي عليه -صلى الله عليه وسلم-.عجائب كثرة الصلاة على النبيمن أجل العبادات وأعظمها هي كثرة الصلاة على النبي، فالله تعالى هو أول من صلى على النبي ومن بعده الملائكة، وأمر الله عباده بالصلاة على النبي، والصلاة من الله على النبي معناها الثناء، والصلاة من الملائكة والمسلمين على النبي معناها الدعاء.والنبي الكريم، قال في فضل الصلاة عليه "من صلى عليا واحدة صلى الله عليه بها عشرا".ومن فوائد الصلاة على النبي، هو غفران الذنوب، ومحو السيئات وتفريج الهموم والكروب، فالهموم والأحزان تزال وتمحى بالصلاة على النبي.كما أن الصلاة على النبي هي طريق الجنة، فقال رسول الله "من ذكرت عنده ولم يصل عليا خطئ طريق الجنة" كما أن من فضل الصلاة على النبي، أن اسم المسلم ووالده يكتبون عند الملائكة، فهناك ملائكة مهمتهم إبلاغ النبي السلام ممن يصلون عليه من المسلمين في الأرض.كما أن الصلاة على النبي، من أسباب إجابة الدعاء، فقبل أن يتوجه المسلم إلى الله بالدعاء عليه أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي ويختمها بالصلاة على النبي، كما أن الصلاة على النبي يجنب المسلم من الفتن والمصائب.