أعراض مبكرة تكشف إصابتك بالسكتة الدماغية



السكتة الدماغية السكتة الدماغية



السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز وقد أودت بحياة الكثير من الأشخاص حيث ارتفعت حوادث السكتة الدماغية باستمرار منذ عام 2000، خاصة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فهو أيضًا السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم.







ما هي السكتة الدماغية وكيفية التعامل معها؟

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تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ فجأة. هذا يمنع أنسجة المخ من تلقي الأكسجين ؛ ونتيجة لذلك، يبدأون في الموت على الفور تقريبًا ، مما يؤدي إلى إعاقات طويلة الأمد وحتى الموت. مع استمرار موت خلايا الدماغ، يمكن أن تفقد القدرات التي تسيطر عليها مناطق معينة من الدماغ.يعد التعرف الصحيح على الحالة وعلاجها في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية.في معظم المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية ، فإن الساعات 4.5 الأولى ، والمعروفة باسم "الفترة الذهبية" ، مهمة بشكل خاص لأن فرصهم في الشفاء تتحسن بشكل جذري إذا تلقوا رعاية طبية جيدة خلال تلك الفترة.أعراض السكتة الدماغيةفقدان التوازنفقدان الرؤية في إحدى العينينيتدلى جانب واحد من الوجهالشعور بضعف أحد الذراعينالتداخل في الكلامالسكتة الدماغية غالبًا ما تكون نتيجة سنوات من القرارات غير الصحية والإهمال باعتبارها أحد أمراض نمط الحياة. في حين أن الهنود وغيرهم من سكان جنوب آسيا معرضون وراثيًا للإصابة بالسكتة الدماغية ، فإن القليل من الرعاية يقطع شوطًا طويلاً. يمكن أن يكون اتباع نمط حياة صحي مفيدًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يمكنها حتى منع حدوثها أو تأخيرها ".يمكن أن يساعد تجنب استخدام التبغ ، وتقليل تناول الكحول ، وتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالملح ، واعتماد نظام تمارين منتظم على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون تقليل التوتر إلى أقصى حد ممكن وتبني نظرة متفائلة تجاه الحياة مفيدًا.