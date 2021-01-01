3 أطعمة تحميك من الأورام الخبيثة



الأورام الخبيثة الأورام الخبيثة





فكرة الإصابة بالسرطان مخيفة جدًا بالنسبة لنا جميعًا ، وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم نظام غذائي صحي ، فإن السرطان يمثل تهديدًا حقيقيًا.



فإن تغذيتنا هي المفتاح لقلب سليم وصحة جيدة بشكل عام ، وهذا شيء يمكننا التحكم فيه لمساعدتنا على العيش لفترة أطول وبصحة أفضل.

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لمساعدتك على القيام بذلك ، قمنا بتجميع قائمة بأكثر الأطعمة الرائعة التي يمكن أن تؤثر على صحتك للأفضل.البرتقاللا توفر هذه الفاكهة للجسم ترطيبًا لذيذًا فحسب ، بل إنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف وفيتامين سي. السر وراء قوة البرتقال يكمن في مستوياته العالية من البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان تتخلص بشكل طبيعي من الكوليسترول.وجدت في جسمك وإذا كنت تعتقد أن الموز هو الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على البوتاسيوم ، فكر مرة أخرى!ويحتوي البرتقال على كمية غير عادية من البوتاسيوم ، الذي يخرج كل هذا الصوديوم الزائد من نظامك حتى يعود ضغط الدم بشكل طبيعي إلى المستوى الصحي.والأفضل من ذلك كله ، أن البوتاسيوم الموجود في البرتقال يعمل على تحييد البروتينات التي يمكن أن تندب نمو أنسجة القلب وتؤدي إلى قصور القلب.الكرنب واللفتالكرنب نبته شعبية اللفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، والآن من الصعب العثور على سوبر ماركت.ويحتوي اللفت على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم الدورة الدموية قد لا تصدق أن الكرنب يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف أكثر من معظم الخضروات الأخرى الموجودة .فهو يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون ، لذلك إذا لم تكن قد أضفت اللفت إلى وجباتك بالفعل ، فقد حان الوقت للبدء لتحمي نفسك من الاصابة بالسرطان.ويشتهر الثوم بقدرته على صد أي أمراض ، لكن هل تعلم أنه يحتوي على خصائص غذائية فائقة تجعله إضافة جديرة بالنظام الغذائي الخاص بك.وثبت أن الثوم يساعد في خفض ضغط الدم ويساعد في تقليل الترسبات في الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب.ويمكن أن يساعد الثوم أيضًا في تقليل عدد الإنزيمات التي تضيق الأوعية الدموية. إذا لم تكن من محبي طعم الثوم أو رائحته العالقة ، فإن البديل الرائع هو تناول مكمل الثوم على شكل حبة. تشير الدراسات إلى أن طريقة الابتلاع هذه تقلل من تراكم الترسبات في الشرايين بنسبة تصل إلى 50?!