هونر تعلن عن أرخص تابلت أندرويد..بـ3800 جنيه..

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كشفت شركة هونر Honor، عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة في حدث IFA 2022، كان من بينها هاتفى Honor 70 5G و Honor X8 5G و تابلت Honor Pad 8، و جهاز لوحي آخر يسمى Honor Pad X8 Lite.



مواصفات ومميزات تابلت هونر Honor Pad X8 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، يتميز تابلت هونر Pad X8 Lite، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 9.7 بوصة، وبدقة عرض 1280 × 800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.



يعمل تابلت هونر Pad X8 Lite، بواسطة معالج من نوع Helio G80، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبربطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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ويحزم تابلت هونر Honor Pad X8 Lite، بطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C موجود في الاطار السفلي للجهاز.يزن جهاز Pad X8 Lite، حوالي 460 جرام، ويبلغ سمكه 7.55 ملميتر، يتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم Magic UI 6.1، والتي تسمح للمستخدمين بتشغيل ما يصل إلى أربعة نوافذ على شاشة واحدة.يتميز تابلت هونر الجديد، بكاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يدعم الجهاز خاصية Histen Audio ويأتي مزودًا بمكبرات صوت مزدوجة.ومن ناحية الاتصال، يأتي جهاز Honor Pad X8 Lite مزودًا بدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق و Bluetooth 5.1 ومنفذ USB-C. يفتقر إلى فتحة بطاقة SIM ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.ويبدأ السعر المتوقع لـ تابلت هونر Honor Pad X8 Lite، من 200 إلى 300 دولار (أي ما يزيد عن 3800 جنيه مصري).