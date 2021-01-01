شاهد Google Pixel 7 Pro المزعوم في فيديو قصير قبل الإطلاق

ظهر ما يبدو أنه هاتف Google Pixel 7 Pro القادم في مقطع فيديو قصير حول فتح العلبة تم نشره على فيسبوك بواسطة Gadgetfull BD ، وهو متجر تكنولوجي مقره في بنغلاديش. يُظهر مقطع الفيديو شخصًا يأخذ الجهاز من صندوق يحمل علامة جوجل التجارية ويظهر مظهره الخارجي الأسود الأملس ، والذي يتميز بشعار Google 'G' مختومًا على ظهره.
قامت جوجل بإثارة Pixel 7 و 7 Pro لأول مرة في I / O في مايو ، ومن المرجح أن تطلق الجهاز الشهر المقبل إلى جانب ساعة Pixel Watch. يتطابق الهاتف الموجود في الفيديو المنشور على فيسبوك مع عروض Google الرسمية ، مع شريط الكاميرا المصنوع من الألومنيوم مع فتحتين لأجهزة الاستشعار. حتى أنه يتميز بما يشبه تسلسل الرسوم المتحركة الرسمي لـ Google Pixel عند بدء تشغيله ، متبوعًا بشاشة إعداد الجهاز.
لا يوجد الكثير الذي يخبرنا به الفيديو عن الجهاز الجديد ، ولا يقدم Gadgetfull BD أي تفاصيل إضافية في وصفه. لقد رأينا بالفعل اثنين من نماذج Pixel 7 الأولية المزعومة يظهران ، حيث يبيع أحد المستخدمين أحدهما على eBay ، ويدعي آخر على Reddit أنهما اشتريا الجهاز من سوق الفيسبوك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!