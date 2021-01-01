شاهد Google Pixel 7 Pro المزعوم في فيديو قصير قبل الإطلاق



Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro

ظهر ما يبدو أنه هاتف Google Pixel 7 Pro القادم في مقطع فيديو قصير حول فتح العلبة تم نشره على فيسبوك بواسطة Gadgetfull BD ، وهو متجر تكنولوجي مقره في بنغلاديش. يُظهر مقطع الفيديو شخصًا يأخذ الجهاز من صندوق يحمل علامة جوجل التجارية ويظهر مظهره الخارجي الأسود الأملس ، والذي يتميز بشعار Google 'G' مختومًا على ظهره.



قامت جوجل بإثارة Pixel 7 و 7 Pro لأول مرة في I / O في مايو ، ومن المرجح أن تطلق الجهاز الشهر المقبل إلى جانب ساعة Pixel Watch. يتطابق الهاتف الموجود في الفيديو المنشور على فيسبوك مع عروض Google الرسمية ، مع شريط الكاميرا المصنوع من الألومنيوم مع فتحتين لأجهزة الاستشعار. حتى أنه يتميز بما يشبه تسلسل الرسوم المتحركة الرسمي لـ Google Pixel عند بدء تشغيله ، متبوعًا بشاشة إعداد الجهاز.



لا يوجد الكثير الذي يخبرنا به الفيديو عن الجهاز الجديد ، ولا يقدم Gadgetfull BD أي تفاصيل إضافية في وصفه. لقد رأينا بالفعل اثنين من نماذج Pixel 7 الأولية المزعومة يظهران ، حيث يبيع أحد المستخدمين أحدهما على eBay ، ويدعي آخر على Reddit أنهما اشتريا الجهاز من سوق الفيسبوك.

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أكد كل تسريب بشكل أساسي التصميمات التي قدمتها Google في وقت سابق من هذا العام ، ولكن هذا الفيديو المحدد قد يشير إلى أن Google تقترب من إطلاقها فعليًا. لم يُظهر التسربان السابقان شعار Google على الجزء الخلفي من الجهاز ولم يشتمل أيضًا على أي عبوة للمنتج.مع اقتراب موعد إطلاق Google في الخريف ، لن يمر وقت طويل حتى نرى ما تمتلكه Google حقًا في المتجر.