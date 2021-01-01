يؤكد إعلان تشويقي موعد الإعلان عن Realme C33 في 6 من سبتمبر



Realme C33 Realme C33

شاركت Realme إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على خططها للإعلان عن Realme C33 في حدث يعقد في 6 من سبتمبر، كما كشفت الشركة عن تصميم الهاتف والمواصفات الرئيسية.



ينطلق حدث Realme C33 خلال أيام، على أن تقدم الشركة الهاتف في عدد من الأسواق في نفس الوقت.



ولقد كشفت مجموعة من الصور الترويجية عن تفاصيل تصميم الهاتف والألوان التي ينطلق بها إلى جانب المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

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أيضاً تؤكد الصور على أن هاتف Realme C33 يأتي بتصميم يحاكي هاتف 9i 5G مع إعدادات مزدوجة للكاميرة كبديل لثلاثة من الكاميرات في 9i 5G.كما يأتي هاتف C33 بتصميم “Boundless Sea”، ولقد إستعرضت الصور اللون الذهبي للهاتف الذي يأتي ببريق في الغطاء الخلفي، ويتميز الهاتف بسماكة 8.3مم، ووزن 187 جرام.من جانب أخر تأتي الكاميرة في C33 بعبارة “Matrix AI” إلى أسفل فلاش LED، كما يأتي زر التشغيل بتقنية إستشعار البصمة مدمجة إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن، بينما يضم الجانب الأيسر فتحة SIM فقط.ويأتي C33 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بقدرة شحن 18W.كما يضم الهاتف مكبر صوتي، وميكروفون، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومن المرتقب الإعلان عن تفاصيل أكثر حول الهاتف في الحدث المقرر عقده في 6 من سبتمبر.