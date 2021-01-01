مواصفات وسعر ساعات Amazfit GTR 4 وGTS 4 الذكية



Amazfit GTR 4 Amazfit GTR 4

قدمت Amazfit مؤخراً الإصدارات الجديدة من ساعات Amazfit GTR 4 وGTS 4 الذكية، كما كشفت الشركة عن تفاصيل أسعار وموعد توفر هذه الإصدارات.



تتميز ساعة Amazfit GTR 4 الذكية بتصميم دائري بحجم شاشة 1.43 إنش في شاشة AMOLED ملونة بخاصية اللمس ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما تأتي الساعة بطبقة حماية، مع طبقة طلاء تدعم مقاومة بصمات الأصابع، مع إطار مقاوم للتوهج.



من جانب أخر تأتي ساعة GTS 4 الذكية بتصميم مستطيل بشاشة AMOLED ملونة بخاصية اللمس وحجم 1.75 إنش، ودقة عرض 390 في 450 بيكسل، كما تأتي الساعة الذكية بطبقة حماية زجاجية، مع طبقة مقاومة لبصمات الأصابع.

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كما تنطلق GTS 4 بأكثر من 150 من أوجه الساعة الذكية، بينما تأتي ساعة GTR 4 الذكية بأكثر من 200 من أوجه الساعة الذكية.أيضاً تتميز الساعات بتصميم من سبائك الألومينوم لإطار الساعات، كما يأتي الجزء السفلي بتصميم من polycarbonate.وتتميز ساعة GTR 4 بوزن 34 جرام، أي وزن أكبر من GTS 4 ب7 جرام، ويعود ذلك لسعة البطارية في GTR 4 التي تصل إلى 475 mAh، بينما تتميز ساعة GTS 4 بسعة بطارية 300 mAh، على أن تستمر GTR 4 بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، بينما تأتي ساعة GTS 4 بعمر شحن يصل إلى 8 أيام.ومع تنشيط نظام GPS في الساعات ينخفض عمر الشحن في GTR 4 إلى 25 ساعة، بينما يصل عمر الشحن في ساعة GTS 4 إلى 16 ساعة.وتأتي GTR 4 بحجم 22مم، بينما تتميز ساعة GTS 4 بحجم 20مم، وتأتي ساعة GTS 4 الذكية باثنان من النماذج التي تتميز بتصميم من الفلورلاستومر والنايلون، كما يتوفر نموذج ثالث بتصميم جلدي.كما تتوافق ساعات GTS 4 and GTR 4 الذكية في نظام Zepp OS 2.0، ومميزات لدعم مراقبة الصحة والأنشطة الرياضية، كما تدعم الساعة رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، ونسبة الأكسجين في الدم.أيضاً تدعم ساعات GTR 4 و GTS 4 أكثر من 150 نمط رياضي والتي تشمل السباحة بمعايير 5ATM، كما تدعم الساعات تحديد عدد 8 من الأنشطة الرياضية بشكل تلقائي عند بدء التمارين مباشرة.وتدعم ساعات GTR 4 و GTS 4 تخزين الموسيقى في حالة عدم الإتصال بالإنترنت، كما تأتي الساعات بنظام GPS بنطاق مزدوج، مع ميزة العودة لنقطة بداية المسار وعرض المسار والتنقل في الوقت الفعلي.أيضاً تتوافق الساعات في العمل مع الأجهزة المميزة بنظام Android 7.0 أو الإصدارات اللاحقة، والأجهزة المميزة بنظام iOS 12.0 أو الإصدارات اللاحقة، وتتوفر الساعات بسعر 200 دولار.