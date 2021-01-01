تكشف هواوي عن جهاز Huawei MatePad Pro 11 في السوق الأوروبي #IFA2022



Huawei MatePad Pro 11 Huawei MatePad Pro 11

كشفت شركة هواوي في السوق الأوروبي خلال فعاليات IFA للعام 2022 عن جهاز MatePad Pro 11 الذي يأتي بشاشة OLED ومعدل تحديث 120Hz وسعر 649 يورو.



يتميز جهاز MatePad Pro 11 بشاشة OLED بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 92% من إطار الجهاز، كما يأتي بشاشة FullView بعمق ألوان 10 بت.



أيضاً يدعم الجهاز قلم Huawei Pencil، و Huawei Notes، ويدعم تعدد المهام، كما يضم الجهاز رقاقة Snapdragon 870 أو Snapdragon 888، ويتميز الجهاز بوزن 449 جرام.

قد يعجبك أيضا...

كما تأتي الكاميرة في الشاشة بتصميم في ثقب الشاشة، وتتميز الكاميرة الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بزاوية عرض 86 درجة وتدعم التركيز البؤري الثابت.ويضم MatePad Pro 11 عدد 6 من المكبرات الصوتية، و4 من الميكروفونات، كما يدعم الجهاز الإيماءات التي تقدم تجربة سريعة في تنفيذ المهام.أيضاً يمكن للجهاز اللوحي تشغيل عدد 4 من التطبيقات في نفس الوقت في شاشات منفصلة ونوافذ عائمة للتطبيقات.كما ينطلق MatePad Pro 11 بنظام تشغيل HarmonyOS 3، ويضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز تقنية البلوتوث 5.1، وWi-Fi 5.0.ويضم الجهاز بطارية بقدرة 8300 mAh، ويتم الشحن عبر منفذ USB C، ومن المقرر أن ينطلق Huawei MatePad Pro 11 في السوق الأوروبي بدءاً من 30 من سبتمبر بسعر 649 يورو.