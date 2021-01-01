تكشف تسريبات مصورة عن تصميم ساعة OnePlus Nord الذكية

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التصميم المميز لساعة وان بلس القادمة OnePlus Nord قبل الإعلان المرتقب.
تستعد شركة وان بلس قريباً للإعلان عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية OnePlus Nord، ولقد جاءت صور ثلاثية الأبعاد لتقدم نظرة أوضح على تصميم الساعة الذكية وإختيارات الألوان المقدمة لهذا الإصدار، كما أوضحت التسريبات المواصفات الرئيسية لساعة OnePlus Nord.
وتشير التسريبات إلى أن ساعة OnePlus Nord تأتي بعدد 5 من النماذج المختلفة، كما قدمت الصور المسربة التي نشرت عبر “Mukul Sharma” تفاصيل ألوان الساعة الذكية.
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