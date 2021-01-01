تكشف تسريبات مصورة عن تصميم ساعة OnePlus Nord الذكية



ساعة OnePlus Nord ساعة OnePlus Nord

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التصميم المميز لساعة وان بلس القادمة OnePlus Nord قبل الإعلان المرتقب.



تستعد شركة وان بلس قريباً للإعلان عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية OnePlus Nord، ولقد جاءت صور ثلاثية الأبعاد لتقدم نظرة أوضح على تصميم الساعة الذكية وإختيارات الألوان المقدمة لهذا الإصدار، كما أوضحت التسريبات المواصفات الرئيسية لساعة OnePlus Nord.



وتشير التسريبات إلى أن ساعة OnePlus Nord تأتي بعدد 5 من النماذج المختلفة، كما قدمت الصور المسربة التي نشرت عبر “Mukul Sharma” تفاصيل ألوان الساعة الذكية.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً تأتي OnePlus Nord بتصميم مستطيل لوجه الساعة الذكية، مع تصميم غير تقليدي لسوارة الساعة الذكية التي تأتي بألوان الأسود، والأبيض إلى جانب اللون الذهبي.ويتوافق التصميم الذي يظهر في الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة مع التصميم الذي جاء في تسريبات سابقة، ومن المقرر أن تدعم الساعة دقة عرض 368 في 448 بيكسل.كما تأتي Nord Watch بمستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدعم رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.أيضاً رصدت الساعة الذكية في قوائم Bluetooth SIG بنموذج رقم OPBBE221، وميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، ومن المقرر أن يتم عرض المميزات عبر تطبيق OnePlus N.