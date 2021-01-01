تخفض NVIDIA أسعار أعلى إصدارات كرت الشاشة NVIDIA RTX 30

كشفت شركة NVIDIA عن الأسعار الجديدة لأعلى إصدارات الشركة من سلسلة كرت الشاشة NVIDIA RTX 30 التي تصل إلى أدنى مستوى اليوم.
تستعد شركة NVIDIA لإطلاق جيل جديد من كروت الشاشة، لذا بدأت تجار التجزئة في الإنتهاء من بيع المخزون الحالي من سلسلة كرت الشاشة RTX 30.
تخطط NVIDIA للإعلان قريباً عن المعمارية التي تأتي بعد معمارية Ampere الحالية، لذا بدأت الشركة في خصم مئات الدولارات من أسعار الإصدارات الحالية.
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