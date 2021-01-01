تخفض NVIDIA أسعار أعلى إصدارات كرت الشاشة NVIDIA RTX 30



NVIDIA NVIDIA

كشفت شركة NVIDIA عن الأسعار الجديدة لأعلى إصدارات الشركة من سلسلة كرت الشاشة NVIDIA RTX 30 التي تصل إلى أدنى مستوى اليوم.



تستعد شركة NVIDIA لإطلاق جيل جديد من كروت الشاشة، لذا بدأت تجار التجزئة في الإنتهاء من بيع المخزون الحالي من سلسلة كرت الشاشة RTX 30.



تخطط NVIDIA للإعلان قريباً عن المعمارية التي تأتي بعد معمارية Ampere الحالية، لذا بدأت الشركة في خصم مئات الدولارات من أسعار الإصدارات الحالية.

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وتبدأ أسعار كرت الشاشة من 1129 دولار لكرت الشاشة RTX 3090 بينما يأتي كرت الشاشة 3090 من سعر 959 دولار.أيضاً من المقرر أن تأتي إصدارات Ti التي كُشِف عنها للمرة الأولى في مارس بنصف السعر الحالي خلال الأسابيع المقبلة، بينما يصل سعر RTX 3090 إلى 1000 دولار.كما يتوفر كرت الشاشة RTX 3090 في متجر أمازون بسعر 959 دولار، بينما يتوفر RTX 3090 بسعر 1149 دولار في Newegg، وسعر 1129 دولار في أمازون.