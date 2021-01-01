الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد ..فجر الإثنين..

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يرصد قبل شروق الشمس يوم غدا الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجارى إقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد حيث سيفصل بينهما 0.75 درجة فقط بالأفق الشرقي في منظر بديع مشاهد عبر المنظار او التلسكوب .



المقصود بالاقتران إن إثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال أو جنوب بعضهما ظاهريا بالنسبة للراصد على قبة السماء.



كوكب الزهرة سيكون أكثر سطوعًا 120 مرة وسيكون إلى اليسار (أو إلى الشمال الشرقي السماوي) من النجم قلب الأسد وسيكون من الأسهل إلى حد ما رؤية الاقتران من المناطق الاستوائية.

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نجم قلب الأسد هو النجم الوحيد بين النجوم البراقة الذي يوجد موقعه تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس امام المجموعات النجمية في دائرة البروج، وتاريخيا كان نجم قلب الأسد يتزامن مع نقطة الانقلاب الصيفي منذ حوالي 4300 سنه مضت وفي وقتنا الحالي فإن الشمس لها اقتران سنوي مع نجم قلب الأسد في 22 أغسطس أو بعد حوالي شهرين من الانقلاب الصيفي أو قبل شهر من حدوث الاعتدال الخريفي.جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد الفجوة بين الزهرة وقلب الأسد إلا انهما سيكونان قريبيبن من بعضهما كفاية ليظهرا في مجال رؤية المنظار لبضعة أيام مقبلة.