الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد ..فجر الإثنين..

يرصد قبل شروق الشمس يوم غدا الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجارى إقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد حيث سيفصل بينهما 0.75 درجة فقط بالأفق الشرقي في منظر بديع مشاهد عبر المنظار او التلسكوب .
المقصود بالاقتران إن إثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال أو جنوب بعضهما ظاهريا بالنسبة للراصد على قبة السماء.
كوكب الزهرة سيكون أكثر سطوعًا 120 مرة وسيكون إلى اليسار (أو إلى الشمال الشرقي السماوي) من النجم قلب الأسد وسيكون من الأسهل إلى حد ما رؤية الاقتران من المناطق الاستوائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!