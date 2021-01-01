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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د. أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 6 سبتمبر ، اقتران المريخ والدبران.



اضاف أنه "يقترن كوكب المريخ مع نجم الدبران (عين الثور) المائل لونه إلى الحمرة؛ حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما الساعة 11:00 مساءا تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي".



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».