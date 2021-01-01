توفر شبكة Odnoklassniki الروسية لمستخدميها فرصة جديدة لكسب الأموال

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صورة الخبر: شبكة Odnoklassniki الروسية
شبكة Odnoklassniki الروسية

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج جديد لدعم مستخدمي الشبكة وتمكينهم من تحقيق أرباح مادية عبر المحتوى الذي ينشرونه على الشبكة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المواقع التابعة للشبكة فإن "برنامج الدعم الجديد سيشمل أصحاب ومؤسسي المجموعات وصناع المحتوى على الشبكة، إذ سيتمكن صاحب المجموعة من الحصول على عائدات مادية مقابل الفيديوهات والإعلانات التي تظهر على مجموعته".

وليحصل صاحب المجموعة على العائدات المادية يشترط أن تضم مجموعته 1000 شخص على الأقل، كما يفترض أن تكون مدة مقطع الفيديو الذي ينشره عبر المجموعة لا تقل عن دقيقة واحدة، وأن يحقق المقطع 10000 مشاهدة على الأقل".

وأشار القائمون على Odnoklassniki أن برنامج الدعم الجديد سيضمن الحفاظ على قواعد النشر العامة في الشبكة، وسيحفظ حقوق النشر والملكية لأصحاب الفيديوهات ومؤسسي المجموعات، وأن العائدات المادية ستعتمد على الإحصاءات التي تتضمن تفاعل الجمهور مع مقاطع الفيديو بشكل أساسي.

وتطلق الشبكة كل فترة برامج جديدة لدعم المستخدمين ومساعدتهم على تحقيق العائدات المادية، كما يعمل القائمون عليها باستمرار لإضافة ميزات جديدة تجعل استعمال الإنترنت أكثر فائدة للمستخدمين.

المصدر: روسيا اليوم

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