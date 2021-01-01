توفر شبكة Odnoklassniki الروسية لمستخدميها فرصة جديدة لكسب الأموال

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج جديد لدعم مستخدمي الشبكة وتمكينهم من تحقيق أرباح مادية عبر المحتوى الذي ينشرونه على الشبكة.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها المواقع التابعة للشبكة فإن "برنامج الدعم الجديد سيشمل أصحاب ومؤسسي المجموعات وصناع المحتوى على الشبكة، إذ سيتمكن صاحب المجموعة من الحصول على عائدات مادية مقابل الفيديوهات والإعلانات التي تظهر على مجموعته".
وليحصل صاحب المجموعة على العائدات المادية يشترط أن تضم مجموعته 1000 شخص على الأقل، كما يفترض أن تكون مدة مقطع الفيديو الذي ينشره عبر المجموعة لا تقل عن دقيقة واحدة، وأن يحقق المقطع 10000 مشاهدة على الأقل".
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