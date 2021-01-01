بالفيديو: نموذج دلوريان ألفا 5 الجديد من السيارات الكهربائية الخارقة



دلوريان ألفا 5 دلوريان ألفا 5

اشتهرت شركة ديلوريان الأمريكية بشكل كبير جدا من خلال السينما، وظهور سيارتها DMC كبطلة في سلسلة أفلام الخيال العلمي Back to the Future (العودة للمستقبل)، والتي ظهرت فيها السيارة كآلة زمن غير تقليدية.



ومؤخرا كشفت الشركة بشكل رسمي عن عودتها مرة أخرى لتصميم وتصنيع السيارات، وقدمت نموذج دلوريان ألفا 5 الجديد الذي ينتمي للسيارات الكهربائية الخارقة، ومن خلال قناة Supercar Blondie (سوبركار بلوندي) المتخصصة في السيارات على يوتيوب نشرت اليكساندرا ماري هيرشي مؤسسة هذه القناة فيديو استعرضت فيه هذا النموذج الجديد من الشركة وكشفت عن أهم مميزات هذا النموذج الجديد.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من نموذج دلوريان ألفا 5 وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: